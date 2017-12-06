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المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية

بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض

كبيرة لاعبات الشطرنج في إسرائيل تناشد الساسة السعوديين السماح لها ولرفاقها الرياضيين بالمشاركة في بطولة العالم في الشطرنج في الرياض وتقول إنها لا تخشى الوصول إلى السعودية

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 91
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بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض
بطلة إسرائيل بالشطرنج يوليا شوياغر (Wikimedia)

قالت لاعبة الشطرنج الأقوى في إسرائيل، يوليا شوياغر، اليوم الثلاثاء، في حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنها لا تخشى السفر إلى السعودية ومتأكدة أن الرياضيين الإسرائيليين سيحظون على استقبال محترم في المملكة، بعد أن أعلنت أن قدمت طلبا للقادة السعوديين السماح لها ولرفاقها الوصول إلى السعودية.

 

وقالت اللاعبة التي تبلغ من العمر 23 عاما وقد حصلت على درجة محترفة دولية في رياضة الشطرنج ، وفازت في الماضي على كأس بطولة أوكرانيا للفتيات وتحتل المرتبة ال39 دوليا في الترتيب النسائي- قالت: "إنني في صعود متواصل وأنظر إلى الوصول إلى أعلى المراتب العالمية، بطولة السعودية ستكون فرصة بالنسبة لي لمنافسة اللاعبات الأفضل في العالم".

 

وأضافت "إذا سمح لنا السفر إلى السعودية سنكون ضيوف مهمين. أنا متأكدة أن السعوديين يجيدون الضيافة وسيستقبلون الجميع بحفاوة".

 

يذكر أن 7 رياضيين – امرأتين و5 رجال- قدموا طلبا للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية للمشاركة ببطولة العالم، التي ستعقد في الرياض نهاية الشهر الجاري. وإلا الآن لم يرد السعوديون على الطلب. وينتظر المنظمون في الرياض قرار المستوى السياسي.

المصدر: al-masdar

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