- باسيل يخفف من اندفاعة عون صوب الرياض
- مسلمة من تتار المغول وزوجها سوري لرئاسة وزراء رومانيا
- قرار أممي بتشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا
- "جفش" تتبنى قتل السفير الروسي في أنقرة
- وزير لبناني أحد مالكي شركة تبيع إسرائيل سفناً حربية
- أستراليا: بعد رفض الكفالة.. ضربة جديدة لإيدي عبيد
- أستراليا..القبض على محمد خزما الذي ضرب رضيعة حتى الموت
- استطلاع: معظم الأستراليين يفضلون المتاجر عن التسويق الإلكتروني
- تساقط الثلوج في الصحراء الكبرى الأفريقية لأول مرة منذ 40 عاما
- هذه الأعراض الـ6 تدل على وجود جلطات بجسمك
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2016
- حادثة أنقرة لن تكرر شرارة سراييفو!
- الصراع على عقل ترمب
- أين اعلان موسكو من الوقائع والمتغيرات؟
- في طرف قلمي كلام بذيء
- قوى الإقليم والعالم واستقرار الشرق الأوسط
- هل يقتحم العهد «مغارة» المناقصات.. الناقصة؟
- خطاب القسم "العازل الرابط" لتناقضات الحكومة
- البيان الوزاري يسير بين «النقط» وينتهي قبل الميلاد.. بري مع النسبية ولكن اية نسبية بلبنان دائرة واحدة ؟
- مانشيت:إيجابيات إنتخابية مُعلنة وسلبيات مُضمَرة.. وتـــسريع البيان الوزاري والثقة
- الانتخابات... «عَ الستين»!
- محاذير الوسائل القديمة على المرحلة الجديدة
- موقف الحكومة الثلاثينيّة من أربعة مواضيع يكشف هويّتها السياسيّة ومدى تضامن أعضائها
- المعجَّل المكرَّر المطلوب
- فلسطينيّو لبنان قادرون على الحرب... وعلى السلام!
قرار أممي بتشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا
الأمم المتحدة أقرت مشروع القرار بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 وامتناع 52
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضواً وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.
وفي البداية لقي مشروع القرار دعم 54 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية.
وسيكلف فريق العمل جمع أدلة، وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً"، بحسب ما قال سفير ليختنشتاين، كريستيان فينيفيسر.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا، الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قرار أممي بتشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا
- "جفش" تتبنى قتل السفير الروسي في أنقرة
- وزير لبناني أحد مالكي شركة تبيع إسرائيل سفناً حربية
- موسكو تكبح خطة طهران لـ «ما بعد حلب» ... وقناة سرية مع فصائل مسلحة في أنقرة
- إسرائيل تتهم «حزب الله» باستخدام أسلحة أميركية في سورية
- "لقاء موسكو" يكشف المستور.. إليكم ما تحضِّره روسيا وتركيا لسوريا!
- على مشارف الباب.. الجيش السوري الحر يسيطر بالكامل على طريق يربط بين حلب ومدينة الباب
- لواء 'فاطميون'.. نار تشتعل في سوريا ولظاها يهدد أفغانستان
- سيناريوهات ما بعد حلب
- "لوموند" تفنّد حكومة دمشق في لبنان.. "إهانة" للحريري!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)