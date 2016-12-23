العلاقة التركية-الروسية بعد اغتيال السفير... المصالح أقوى من الرصاص والدماء

مولود مرت الذي أطلق النار على السفير الروسي في أنقرة.

على الرغم من الحادث "المزلزل" والمتمثل باغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كرلوف، لم تهتزّ العلاقة الروسية-التركية ولم يتحقق الهدف من العملية التي لا يمكن إدراجها في اطار "الفردية" أو "التعاطف مع الثورة السورية"، فمن الواضح أن هناك جهات متضررة من تقارب موسكو-أنقرة الذي اهتزّ منذ فترة بإسقاط الطائرة الروسية، فحتى الأخيرة تحدثت التقارير التركية عن أنها غير بريئة، وأنه لا يمكن إبعادها عما حصل من محاولة انقلاب فاشلة استطاع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صَهْرَها واتهام الولايات المتحدة الأميركية بها.

صوت الرصاص الذي أطلق من مسدس الشرطي التركي مولود مرت، دفع بعض المراقبين إلى الاستعداد لحرب بين الدولتين بعدما شبّهوا الحادثة باغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 في سرايفو وأدى ذلك إلى الحرب العالمية الأولى، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهم اللعبة، وأدرك أن هناك دولًا تعارض تقدّمه في الشرق الأوسط. ولم تستبعد احتمالات تورط أميركا في حادثة الاغتيال لناحية استفادتها من تضرّر العلاقات التركية - الأميركية، لكن في الوقت نفسه هناك من يبعد الشبهة عنها بسبب التوقيت الانتقالي لادارتها، خصوصاً أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لا يزال في صورة القريب من بوتين.

ولم تتجه الأصابع هذه المرة إلى تنظيم "داعش"، فالعملية لا تحمل بصمات تنظيم ارهابي يُتَّهم دائما بارتكاب أكبر المجازر، فالشرطي التركي لم يُقدم على قتل المشاركين ولم يفجّر نفسه ولم ينطق بكلمات "الدولة الاسلامية"، بل الهدف كان واضحاً اغتيال السفير فقط وتوجيه الرسالة إلى العالم عبر شاشات التلفزة، من دون أن يتم اعدام هذا الاحتمال المتمثل بـ"داعش" أو حزب العمال الكردستاني، لكن الاتراك ومنذ الانقلاب لا يرون سوى الارتباط الواضح بجماعة فتح الله غولن.

وبالنسبة إلى المحلل السياسي التركي بكير اتاجان فيجب أن "نعرف أولاً من وراء عملية الاغتيال؟ هل جاءت بإرادة تركية أو روسية أو خارجية؟ ومن المستفيد؟ وبالتالي من الطبيعي ان روسيا وتركيا يعرفان جيّداً من وراء العملية خصوصاً في ظل الاسئلة حول العملية: كيف دخل إلى المكان، ومن ساعد الشرطي وكيف عرف ان السفير هناك؟ فمن المستحيل أن تكون عملية فردية أو بمساعدة اشخاص بل هناك سلسلة عمليات أدت إلى هذه الحادثة، كما أن الشعارات التي هتف بها، ليست هي المباشرة بل هناك اسباب كامنة وأهداف داخلية غير معروفة وراء العملية".

وفي اتصال مع "النهار"، يعتبر أتاجان أن "المستفيد من العملية هي القوى الخارجية التي تتصارع على الشرق الاوسط، والمتصارعون هم روسيا والصين وانكلترا وفرنسا وأميركا، ففي هذا الوضع والتوقيت لا اعتقد ان اميركا تتصارع مع روسيا كما أن فرنسا لا تستطيع فعل ذلك، ولذلك أُرجِّح أن تكون انكلترا وراء العملية فهي الخاسر في المنطقة، وهي حسب سايكس بيكو قبل 100 سنة الحاكم الفعلي مع فرنسا، لكن الاخيرة انتهت من فترة طويلة، وانكلترا لا تزال مسيطرة على ايران وتركيا والعراق وحتى سوريا، لذلك دخول الروسي وحصوله على لقمة انكلترا بعد تدخله بسوريا وعلاقته بتركيا وايران والعراق، دفع ربما انكلترا إلى الاقدام على هذا الدرس المقصود، فالعملية ليست مجرد اغتيال بل إهانة ودرس للروسي بأنه يجب ان يخرج من المنطقة".

أما المحلل السياسي التركي اوكتاي يلماز فيقول لـ"النهار" إن "العلاقة لم تتأثر في شكل سلبي، لأن هناك ادراكا تاماً بين البلدين أن هدف العملية الارهابية هو هدم العلاقات، وجاء رد الفعل معاكساً ودفعت العلاقات إلى المزيد من التعاون والتقارب"، مشيراً إلى أن "جهات في الداخل والخارج لا تريد التقارب بين البلدين والتعاون ولا تريد حلّ الازمة السورية بل تريد تآكل الجميع".

وبالعودة إلى الحادثة السابقة التي وتّرت العلاقات والمتمثلة بإسقاط الطائرة، يقول أوكتاي: "الحادثتان مختلفتان، في الاولى الطائرة الروسية انتهكت الاجواء التركية وكان هناك نقاش عن إسقاطها او تحذيرها وتعلم المسؤولون من الطرفين كثيرا من الازمة الاولى ولم يسقطوا بالفخ نفسه، ومن اسقطوا المقاتلة يحاكمون لأنهم تورطوا في الانقلاب ضد الحكومة التركية، وكذلك الشرطي الذي اغتال السفير الروسي إذ تشير القرائن الى ارتباطه بالجهة نفسها التي قامت بمحاولة الانقلاب، وبالتالي هناك قناعة تامة لاحتواء الحادث والتقدم الى مزيد من التعاون".

وفي شأن تطور العلاقات، يعتبر أنه "في حال كانت هناك نوايا حقيقية جادة من ثلاثة اطراف هي تركيا وروسيا وإيران، فمن الممكن حل الازمة في روسيا من حيث ترتيب الاولويات من جديد ودفع النظام والمعارضة للجلوس معا، لأنه كفى دمارا وصحيح ان النظام تقدم في بعض المناطق لكن لا حلّ عسكريا".

وبالعودة إلى أتاجان فإن المصالح التركية الروسية في سوريا ليست وراء إبقاء العلاقة، خصوصا في ظل حديث عن تيسير تركي للعلاقات الروسية مقابل تقدم تركيا الى منطقة الباب، ويوضح: "المصالح في روسيا هي الاضعف بين البلدين، ونقاط العلاقات المهمة ترتبط بالبحر الاسود وداخل روسيا، مثلاً القوقاز والجمهوريات التركية المستقلة، أما العلاقات في ما يتعلق بسوريا، فهي آخر حلقة وليست مهمة بهذا الشكل، والدليل على ذلك ان تركيا لا تطلب الكثير من روسيا في الموضوع السوري، تركيا لم تطلب سوى وقف اطلاق النار ولا تطلب تقسيم اراضٍ لصالحها. والدليل ان منطقة الباب وكل المناطق وضمن الاتفاقات تطلب تركيا وحدة الاراضي السورية ولم تغير سياستها، وفي حال كانت منطقة الباب هي مقابل حلب فلا يعني ذلك وحدة الاراضي بل هو تقسيم".

وعن مدى تطور العلاقة، يقول: "بعد محاولة الانقلاب، فان تركيا غيّرت رأيها، وباتت دولة توازن وليست دولة مشاكل، وكل الدول تحاول ان تقف مثل هذا الموقف، وكانت تركيا لا تقبل بأي اتفاق ألا بشرط اعتبار الخطوط الحمراء هو وحدة الأراضي، والثاني رحيل الاسد، فيما اليوم أصبح الشرط يقتصر فحسب على وحدة الاراضي السورية، ولم يعد الشرط الأول خطا احمر، لكن ذلك لا يعني ان تركيا تخلّت عن رحيل الأسد انما لن يكون ذلك شرطاً قاسياً بل شرطاً مقبولاً لإبقاء التوازن".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية - محمد نمر