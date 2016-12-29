أنقرة.. توقف مفاوضات وقف النار بسوريا والمعارضة تنسحب

آثار الدمار في حلب (أرشيفية)

أفاد مراسل "العربية" في أنقرة أن وفد المعارضة السورية انسحب من جلسة مفاوضات حول وقف إطلاق النار في سوريا، لإصرار الروس مجدداً على عدم شمول الغوطة بوقف النار، بالإضافة إلى "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً). كما هدد بإنهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار الجارية في أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في وقت سابق الخميس، أن أنقرة تأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا قبل العام الجديد، مضيفاً أن بلاده لن تجري محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال تشاووش أوغلو - في مقابلة مع محطة خبر - إن تركيا وروسيا تسعيان للقيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة مغادرة كل الجماعات المقاتلة الأجنبية سوريا، بما في ذلك ميليشيات حزب الله.

إلى ذلك، أكد أنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد داعش في مدينة الباب السورية. وأضاف أوغلو أن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً جوياً للعملية المدعومة من تركيا في سوريا، بسبب ضغط من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

اجتماع في أنقرة بين المعارضة والروس

وكان مراسل "العربية" في أنقرة أفاد في وقت سابق الخميس بوجود معلومات غير رسمية وإنما أكدتها الفصائل السورية المعارضة أنه سيجري في العاصمة التركية أنقرة اجتماع بين ممثلين عن الفصائل المسلحة وعسكريين روس وأتراك، تمهيداً لاجتماعات في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأوضح أن الوفد الروسي هو وفد أمني وعسكري وليس سياسي، وأنه غادر قبل ثلاثة أيام أنقرة ورجع ليل الأربعاء.

وأضاف أن الصيغة التي كان يتم بحثها هي وقف شامل لاطلاق النار، وأن وفد الفصائل المسلحة رفض عرضاً روسياً بأن تستثنى مناطق في ريف حلب وحي الوعر في حمص من وقف إطلاق النار، بعد أن كان هذا المقترح مقدماً من إيران، وفق مصدر حضر الاجتماعات.

وكانت تركيا أعلنت، الأربعاء، أنها أعدت مع روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في سوريا. إلا أن تفاصيل الاتفاق وكيفية تطبيقه لم تتضح بعد بشكل كامل، وإن كشفت بعض بنوده، التي نشرت "العربية" جزءاً منها. وقد سربت بعض الفصائل المعارضة مسودة المقترحات التي قدمتها خلال الاجتماع في أنقرة مع الوفدين التركي والروسي.

المصدر: العربية نت