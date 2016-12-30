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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

خرج الحلبيّون ودخل الروس.. بالصور.. قوات روسية خاصة تدخل المدينة السورية المنكوبة بعد خروج المحاصَرين

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
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نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً لانتشار مكثف لقوات روسية في حلب، بينها جنود من القوات الخاصة، وذلك بعد خروج فصائل المعارضة منها، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

 

وأظهرت الصور عناصر من القوات الروسية على مدرعات عسكرية، وهم يجوبون أحياءً مدمرة في شرق حلب، وآخرون بالقرب من مطار حلب الدولي.

 

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت، الجمعة الماضي، عن صحيفة "ذي موسكو تايمز" الروسية، قولها إن "موسكو نشرت كتيبة شرطة عسكرية في مدينة حلب".

 

وذكرت الصحيفة إعلاناً لوزارة الدفاع الروسية، أن نشر الشرطة العسكرية يأتي لـ"إعادة القانون والنظام" (في المدينة).

 

وأضافت أن "الكتيبة ستقوم بتوفير الأمن للجنود وخبراء إزالة الألغام والفرق الطبية والإنسانية في المنطقة"، على حد تعبيرها.

 

ونقلت "وكالة إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤولين بوزارة الدفاع، أن "الكتيبة تحركت من قاعدة حميميم الجوية (غرب سوريا)، نحو حلب؛ لمساعدة الشرطة المحلية".

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية نشر مجموعة من قوات بلاده الجوية على الأراضي السورية إلى "أجل غير مسمى".

المصدر: هافينغتون بوست

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