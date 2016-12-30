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الجيش التركي: الطيران الروسي ضرب أهدافا بمحيط الباب السورية
أنقرة (رويترز) - قالت القوات المسلحة التركية يوم الجمعة إن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في محيط بلدة الباب السورية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاءت الضربات بينما بدأ سريان وقف لإطلاق النار على مستوى سوريا منتصف ليل الخميس بوساطة روسيا وتركيا اللتين تدعمان أطرافا متحاربة في الصراع. ولا يشمل اتفاق الهدنة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبدأت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي عملية في سوريا أطلق عليها اسم "درع الفرات" قبل أكثر من أربعة أشهر لإخراج مقاتلي الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية بين البلدين. وتحاصر جماعات معارضة مدعومة من تركيا بلدة الباب منذ أسابيع.
وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المنطقة قال الجيش التركي إنه تلقى معلومات عن مقتل 12 من مقاتلي الدولة الإسلامية في ضربات جوية روسية في محيط الباب. وأضاف أن الأهداف تقع داخل البلدة وإلى الجنوب منها مباشرة.
وقال الجيش إن جنديا تركيا قتل وأصيب خمسة في هجوم للدولة الإسلامية إلى الجنوب من بلدة الأزرق غربي الباب.
وأضاف أن الطائرات الحربية التركية نفذت أيضا ضربات جوية في منطقتي الباب ودغلباش فدمرت 17 هدفا للدولة الإسلامية وقتلت 26 متشددا.
ودعت تركيا يوم الاثنين أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية إلى تقديم دعم جوي للعملية حول الباب وهو ما لم يحدث بعد.
وتهدف العمليات التركية في سوريا أيضا لمنع وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية من أن تضم المناطق الخاضعة لسيطرتها على الحدود التركية إلى بعضها البعض خشية أن يشجع ذلك النزعات الانفصالية الكردية داخلها.
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