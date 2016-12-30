- ستراتفور: مخطئ من يظن أن الحرب السورية تنتهي في 2017
- «الشاويش» علي صالح حاول «رشوة» مبارك لخدمة صدام
- قرصنة روسيا على الانتخابات الأمريكية.. كيف تستفيد أستراليا؟
- الجيش التركي: الطيران الروسي ضرب أهدافا بمحيط الباب السورية
- معلومة لم تعرفها عن "الكوكاكولا"
- رغم السمعة الشهوانية للرجل.. المرأة تستمتع بالجنس أكثر! هكذا يقول العلم
- إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %
- استياء بعد اغتيال عشيرة شيعية لعنصر بالمخابرات.. مَن المسؤول عن تفاقم الثأر بلبنان حزب الله أم ضعف الدولة؟
- خرج الحلبيّون ودخل الروس.. بالصور.. قوات روسية خاصة تدخل المدينة السورية المنكوبة بعد خروج المحاصَرين
- الحكومة تنطلق بملامح انفتاح على تسوية لقانون الانتخاب
- أستراليا تتوقع متابعة مليار شخص الألعاب النارية في سيدني بمناسبة العام الجديد
- تصعيد قبل الرحيل.. واشنطن تطرد 35 دبلوماسياً روسيّاً.. وموسكو ترد: سكرات الموت من جثث سياسية
- الشرطي التركي قاتل السفير مارس الجنس مع فتاة روسية.. ماذا قالت في أثناء التحقيق معها؟
- بان كي مون.. دع القلق وابدأ الحياة
- توقعات الأبراج ليوم December 30, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2016
- هل يكون عراقٌ بلا كردستان أفضل؟
- هل يصمد اتفاق وقف اطلاق النار في سورية؟ وكيف سيكون رد فعل الدول العربية المستبعدة منه؟ وهل الفصائل السبعة الموقعة هي التي ستمثل المعارضة في مفاوضات مستقبل سورية؟
- بقعة ضوء وسط الظلام
- بوتين يختتم 2016 بتكريس دور روسيا دولياً وقف النار السوري على محك الاختبار الإقليمي
- تثبيت ستاتيكو تقاسم الخارطة؟
- 2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!
- مانشيت:ترقُّب لمدى التقيُّد بتنفيذ الوعود... وعون يستعدّ لجولاته الخارجية
- حزب لله وحركة أمل: مع النسبية الكاملة... ولكن
- بري: مراسيم النفط الى مجلس الوزراء
ستراتفور: مخطئ من يظن أن الحرب السورية تنتهي في 2017
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال مركز ستراتفور الأمريكي البحثي إن من الوهم الاعتقاد بأن الحرب الأهلية السورية ستتضع أوزارها في العام الجديد 2017.
وتابع: "رغم أن القوات الموالية لبشار الأسد تسيطر الآن على مدن رئيسية ولديها رفاهية تعزيز تلك المكتسبات لكن الصراع لم يبلغ نهايته، وعلى الأقل في 2017.
ما زال ينبغي ينبغي على القوات الموالية للأسد الآن درء الثوار في المناطق الواقعة بين حلب ودمشق، وحول العاصمة السورية نفسها.
وعلاوة على ذلك, ما زال أمامهم معركة حامية الوطيس في المناطق التي يسيطر عليها داعش في دير الزور التي تشهد حصارا حاليا لرفاقهم.
ومن المهام أيضا التي لم تنجزها قوات النظام السوري إعادة انتزاع الأراضي في الحزام الحيوي حول تدمر.
الخلاصة أنه ما زال أمام النظام الكثير ليضمن الفوز, كما أن ميزان القوى يتغير بشكل سريع في تلك المنطقة سريعة التقلب.
استمرار وجود القوى الأجنبية في سوريا عام 2017 سيكون له تأثيره في تعقيد الأوضاع على ارض المعركة.
الولايات المتحدة ستتبنى إستراتيجية في سوريا تعتمد أكثر على مساعدة جماعات معينة على نحو أكثر انتقائية للمساعدة في الحرب ضد داعش بدلا من هؤلاء الذين يحاربون حكومة الأسد.
وعلى سبيل المثال ستدعم واشنطن القوات الكردية التي لا تخوض حربا ضد بشار, لكنها في ذات الوقت ستقلص دعمها لثوار إدلب.
من ناحية أخرى, ستزيد السعودية وقطر وتركيا دعمها للثوار بينهم جماعات أكثر تطرفا تنبذها الولايات المتحدة.
ومن المتوقع كذلك أن تتمكن روسيا عام 2017 من التعاون التكتيكي مع الولايات المتحدة وحلفائها في محاولات تستهدف تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- الشرطي التركي قاتل السفير مارس الجنس مع فتاة روسية.. ماذا قالت في أثناء التحقيق معها؟
- صور مثيرة لمجندات إسرائيليات تستقطب الإعلام الأجنبي
- تصعيد قبل الرحيل.. واشنطن تطرد 35 دبلوماسياً روسيّاً.. وموسكو ترد: سكرات الموت من جثث سياسية
- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
- توقعات الأبراج ليوم December 30, 2016
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- ستراتفور: مخطئ من يظن أن الحرب السورية تنتهي في 2017
- «الشاويش» علي صالح حاول «رشوة» مبارك لخدمة صدام
- الجيش التركي: الطيران الروسي ضرب أهدافا بمحيط الباب السورية
- خرج الحلبيّون ودخل الروس.. بالصور.. قوات روسية خاصة تدخل المدينة السورية المنكوبة بعد خروج المحاصَرين
- أنقرة.. توقف مفاوضات وقف النار بسوريا والمعارضة تنسحب
- مصادر روسية تتحدث عن "أقلمة" لسوريا وخليفة علوي للأسد
- الشرق الأوسط يتفكك.. الأوضاع في دول المنطقة كمصر والعراق كارثية.. وأوروبا ستدفع الثمن
- أردوغان: لدينا تسجيلات تثبت تورُّط أميركا في دعم "داعش"
- موسكو تهاجم واشنطن بسبب قرار تسليح المعارضة السورية
- خطيب أصفهان: روسيا لا تقاتل للإسلام.. ولهذا نقاتل بسوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)