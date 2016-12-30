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ستراتفور: مخطئ من يظن أن الحرب السورية تنتهي في 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: stratfor.com
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 149
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ستراتفور: مخطئ من يظن أن الحرب السورية تنتهي في 2017

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال مركز ستراتفور الأمريكي البحثي إن من الوهم الاعتقاد بأن الحرب الأهلية السورية ستتضع أوزارها في العام الجديد 2017.

 

وتابع: "رغم أن القوات الموالية لبشار الأسد تسيطر الآن على مدن رئيسية ولديها رفاهية تعزيز تلك المكتسبات لكن الصراع لم يبلغ نهايته، وعلى الأقل في 2017.

 

ما زال ينبغي ينبغي على القوات الموالية للأسد الآن درء الثوار في المناطق الواقعة بين حلب ودمشق، وحول العاصمة السورية نفسها.

 

وعلاوة على ذلك, ما زال أمامهم معركة حامية الوطيس في المناطق التي يسيطر عليها داعش في دير الزور التي تشهد حصارا حاليا لرفاقهم.

 

ومن المهام أيضا التي لم تنجزها قوات النظام السوري إعادة انتزاع الأراضي في الحزام الحيوي حول تدمر.

 

الخلاصة أنه ما زال أمام النظام الكثير ليضمن الفوز, كما أن ميزان القوى يتغير بشكل سريع في تلك المنطقة سريعة التقلب.

 

استمرار وجود القوى الأجنبية في سوريا عام 2017 سيكون له تأثيره في تعقيد الأوضاع على ارض المعركة.

 

الولايات المتحدة ستتبنى إستراتيجية في سوريا تعتمد أكثر على مساعدة جماعات معينة على نحو أكثر انتقائية للمساعدة في الحرب ضد داعش بدلا من هؤلاء الذين يحاربون حكومة الأسد.

 

وعلى سبيل المثال ستدعم واشنطن القوات الكردية التي لا تخوض حربا ضد بشار, لكنها في ذات الوقت ستقلص دعمها لثوار إدلب.

 

من ناحية أخرى, ستزيد السعودية وقطر وتركيا دعمها للثوار بينهم جماعات أكثر تطرفا تنبذها الولايات المتحدة.

 

ومن المتوقع كذلك أن تتمكن روسيا عام 2017 من التعاون التكتيكي مع الولايات المتحدة وحلفائها في محاولات تستهدف تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.

 

المصدر: stratfor.com

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