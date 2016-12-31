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الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | في أول ظهور لها.. حفيدة صدام تروي قصص جدها
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, صدام حسين, تقارير بالفيديو

في أول ظهور لها.. حفيدة صدام تروي قصص جدها

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 113
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بثت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقطعا مصورا على موقع "يوتيوب" قالت فيه إنها ستظهر قريبا للحديث عن جدها ورواية تفاصيل عن حياة عائلتها.

 

ونشرت حرير ابنة العقيد الراحل حسين كامل ورغد صدام حسين المقطع على صفحتها بموقع "فيسبوك" يتضمن مقطعا صوتيا لصدام حسين وصورة تمسكها بيدها لوالدها مع جدها.

 

يشار إلى أن والد حرير حسين كامل حسن كان يتبوأ مناصب مهمة في النظام العراقي، فقد كان مسؤولا عن برنامج الصواريخ البالستية العراقي ومشروع السلاح النووي لكن فراره إلى الأردن عام 1995 وطلبه اللجوء السياسي أثار غضب صدام عليه ورغم قرار العفو الذي أصدره بحقه عام 1996 والذي عاد على إثره إلى بغداد إلا أنه قام بتصفيته على يد ما أسماهم عشيرته وأسميت حينها "الصولة الجهادية".

 

وتقيم حرير مع إخوتها ووالدتها وخالتها في العاصمة الأردنية منذ احتلال العراق وتتجنب والدتها رغد التصريح الإعلامي ولم تظهر في وسائل الإعلام منذ سقوط بغداد سوى مرات قليلة.

 

يشار إلى أن اليوم الجمعة يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الإطاحة بنظام حكمه إثر احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: عربي21

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