أغلب ضحايا هجوم النادي الليلي بإسطنبول عرب.. وهذه هي الجنسيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة قايا، الأحد، أن أغلب ضحايا هجوم إطلاق النار الذي استهدف ملهى ليلي مرموق في وسط إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وأودى بحياة 39 شخصاً على الأقل وأدى إلى إصابة 69 آخرين، من جنسيات عربية.

إذ قالت قايا إن "معظم جرحى اعتداء إسطنبول الإرهابي من جنسيات عربية: المملكة العربية السعودية والمغرب وتونس والأردن ولبنان وليبيا)،" حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية "TRT".

ومن جانبها، أعلنت القنصلية السعودية في إسطنبول: "وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين في حادثة أورتاكوي ويجري العمل حاليا على تحديد أعدادهم،" حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أن الوزارة تأكدت من وفاة ثلاثة أردنيين وإصابة أربعة آخرين في هجوم إسطنبول، حسبما نقلت وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية مقتل مواطنين تونسيين اثنين في الهجوم في إسطنبول، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس الرسمية.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء اللبنانية مقتل لبناني واحد وإصابة 7 آخرين، بينهم اثنان يخضعان لعمليات جراحية.