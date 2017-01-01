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مالك النادي الليلي يروي شهادته عن معرفة المخابرات الأميركية بوقوع هجوم إسطنبول
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوستالكاتب:
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قال مالك النادي الليلي الذي شهد الهجوم الدامي في إسطنبول إن الاستخبارات الأميركية أبلغتهم بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت الهجوم.
وأضاف محمد كوتش أرسلان أن الاستخبارات الأميركية قالت لهم: خلال 7- 10 يجب تشديد الإجراءات الأمنية من ناحية البحر.
وأضاف وفقا لما جاء في سي ان ا ن ترك " قليلي الشرف دخلوا بالكلاشنكوف".
وتقع منطقة أورتاكواي التي شهدت الحادث على ساحل مضيق البوسفور. وهي من أشهر الأماكن في مدينة إسطنبول.
المصدر: هافينغتون بوست
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