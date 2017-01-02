تركيا: طائرات تركية وروسية تدمر أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا

علم لتنظيم الدولة الإسلامية أعلى مكتب جمارك بمدينة جرابلس السورية على الحدود مع تركيا - صورة من أرشيف رويترز

أنقرة (رويترز) - قال الجيش التركي يوم الاثنين إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم فيما قصف الطيران الروسي المتشددين قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.

وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا أضاف الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي الباب.

وانطلقت العملية التركية العسكرية "درع الفرات" قبل أكثر من أربعة أشهر لإبعاد متشددي الدولة الإسلامية عن منطقة الحدود وتحاصر القوات مدينة الباب منذ أسابيع.