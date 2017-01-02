- أستراليا.. وثائق: الإصلاح الاقتصادي في عهد كيتينج "شعوذة"
- "داعش" يتبنى هجوم اسطنبول... وتركيا تلقت تحذيرا من الاستخبارات الاميركية عن هجوم ليلة راس السنة
- هكذا حارب كيتينغ مضاجعة الصغيرات خارج أستراليا
- تركيا: طائرات تركية وروسية تدمر أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا
- أستراليا.. الملصقات العدائية تخرب المجتمع في سيدني
- تركيا.. الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم إسطنبول
- هجوم على ناد ليلي في قلب إسطنبول ليلة رأس السنة ماذا يعني لتركيا والرئيس اردوغان؟ وما هي دلالاته السياسية والدينية؟ وما هي الأهداف التي ارادت الجهة المنفذة تحقيقها؟ وما علاقته بسورية وتطوراتها؟
- المعارضة السورية
- توقعات الأبراج ليوم January 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 2, 2017
- مصر تتوقع «نقلة نوعية» في إنتاج الغاز
- مورينيو: على مارسيال الاستماع إلَّي وليس إلى وكيله
- لبنان أمضى ليلة رأس السنة بسلام وسط استنفار شامل للأجهزة الأمنية
- العام الجديد يُفتح على اختبارات «الفساد» و«النفط» و«قانون الانتخابات»
- دوري شمعون: رحم الله 14 آذار وثورة الأرز
- مهزلة بيان الجبهة ضد لقاءات علي سلام مع وزراء الحكومة
- أغلب ضحايا هجوم النادي الليلي بإسطنبول عرب.. وهذه هي الجنسيات
- مالك النادي الليلي يروي شهادته عن معرفة المخابرات الأميركية بوقوع هجوم إسطنبول
- مقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء الألعاب النارية في أستراليا
- ترامب: "إسرائيل عزيزة علي"
- الخارجية: 3 جرحى من اصل لبناني في هجوم اسطنبول وقنصلية لبنان تتابع الاوضاع
- سعار مخابراتي أمريكي يتبعه سعار عسكري قادم
- بابا نويل القاتل.. مسلح يحول ليلة رأس السنة في ملهى بإسطنبول إلى حمام دم
- إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016
- أستراليا استهلكت 10 طن من الألعاب النارية
"داعش" يتبنى هجوم اسطنبول... وتركيا تلقت تحذيرا من الاستخبارات الاميركية عن هجوم ليلة راس السنة
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان اليوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً.
وقال البيان: "استمرارا في العمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد حامية الصليب تركيا، دكّ جندي من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى بعيدهم الشركي".
وكانت السلطات التركية تشتبه في أن المسلح الذي أردى 39 شخصاً عندما فتح النار في الملهى مرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية، وأنه ربما من آسيا الوسطى، بحسب ما اوردت صحيفة "حرييت" التركية.
وتابعت الصحيفة التي لم تذكر مصدراً لمعلوماتها ان المهاجم الذي لا يزال فاراً، على علاقة على ما يبدو بالجهاديين وانه من قرغيزستان او اوزبكستان.
واضافت ان المحققين يقولون انه من الممكن ان يكون المهاجم مرتبطا بالخلية التي نفذت الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت 47 قتيلاً في مطار اسطنبول في حزيران الماضي ونسبت الى تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت الصحيفة إن اجهزة الشرطة والاستخبارات تلقت معلومات في شأن مخاطر بان يشن تنظيم الدولة الاسلامية اعتداء ليلة راس السنة في مدن تركية عدة. ونفذت عدة عمليات دهم وتوقيف طوال كانون الاول لتفادي وقوع مثل هذا الهجوم.
وفي مقال اخر في الصحيفة، كتب المعلق عبد القادر شلوي ان تركيا تلقت تحذيرا من اجهزة الاستخبارات الاميركية في 30 كانون الاول حول هجوم ارهابي في انقرة او اسطنبول ليلة راس السنة. وتابع المقال ان التحذير لم يحدد مكان الهجوم.
ولم تكشف السلطات التركية بعد هوية منفذ الاعتداء في ملهى "رينا" الشهير، والذي نفذ بعد ساعة فقط من حلول العام الجديد.
وتواصل تركيا عملية بحث مكثف للقبض على المشتبه فيه، والذي فر بعد ان غير ملابسه على ما يبدو.
وياتي الاعتداء بينما تواصل القوات التركية منذ اربعة اشهر عملية عسكرية في شمال سوريا ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد.
وكانت انقرة واسطنبول ومدن تركية كبرى اخرى، شهدت سلسلة من الاعتداءات في العام 2016 نسبتها السلطات الى المتمردين الاكراد او تنظيم الدولة الاسلامية واوقعت المئات من الضحايا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016
- تركيا.. الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم إسطنبول
- أغلب ضحايا هجوم النادي الليلي بإسطنبول عرب.. وهذه هي الجنسيات
- توقعات الأبراج ليوم January 2, 2017
- هجوم على ناد ليلي في قلب إسطنبول ليلة رأس السنة ماذا يعني لتركيا والرئيس اردوغان؟ وما هي دلالاته السياسية والدينية؟ وما هي الأهداف التي ارادت الجهة المنفذة تحقيقها؟ وما علاقته بسورية وتطوراتها؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- "داعش" يتبنى هجوم اسطنبول... وتركيا تلقت تحذيرا من الاستخبارات الاميركية عن هجوم ليلة راس السنة
- تركيا: طائرات تركية وروسية تدمر أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا
- تركيا.. الشرطة تنشر صورة منفذ هجوم إسطنبول
- أغلب ضحايا هجوم النادي الليلي بإسطنبول عرب.. وهذه هي الجنسيات
- مالك النادي الليلي يروي شهادته عن معرفة المخابرات الأميركية بوقوع هجوم إسطنبول
- بابا نويل القاتل.. مسلح يحول ليلة رأس السنة في ملهى بإسطنبول إلى حمام دم
- حزب الله يترقب أوامر روسية بالانسحاب من سوريا
- معارضون سوريون: اتفاق الهدنة سيصبح "لاغيا" إذا استمر انتهاك الحكومة له
- صحيفة بريطانية: أمير بحريني قتل صحفية أمام عيني طفلها
- في أول ظهور لها.. حفيدة صدام تروي قصص جدها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)