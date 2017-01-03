صحافي تركي يفجّر مفاجأة.. 5 معلومات لم تكشف عن هجوم "لا رينا"

في الوقت الذي أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن وقوع حوالى 70 هجومًا خلال عامَي 2015 و2016 في تركيا، أسفرت عن وقوع أكثر من 400 قتيل، كشف صحافي تركي النقاب عن معلومات لافتة حول ملهى "لا رينا" الذي وقع تعرض لهجوم دامٍ ليلة رأس السنة.

وقد تمّ تناقل ما قاله هذا الصحافي الشهير الذي يدعى سيردار إينان بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شكّك بما وراء الهجوم، معتبرًا أنّ هناك أمرًا غريبًا حصل في الليلة المأساويّة.

وقال: "يجب أن يكون الإرهابي رامبو أو سبايدر مان"، لافتًا الى نقاط جوهريّة لا بدّ من الإنتباه لها والتي قد تغيّر مسار التحليلات، وهي:

-أولاً: عندما يرتاد أحد الأشخاص ملهى "لا رينا"، يصادفه في الخارج 10 حراس أمن، كل واحد منهم يبلغ طوله متران. إضافةً الى حواجز متسلسلة. فيما نقلت بعض المواقع أنّ ليلة الهجوم لم يتواجد هذا العدد منهم.

ثانيًا: بعد إجتياز النقطة التي يكمن فيها هؤلاء الحرّاس، يخضع زبون الملهى لتفتيش عبر جهاز إستشعار مثل ذلك الموجود في المطارات، كما يخضع للتفتيش من قبل حارسَين.

ثالثًا: داخل الملهى يوجد أكثر من 20 حارس ضخم يحومون حول زبائن الملهى لحمايتهم واكتشاف أي أمر مريب.

رابعًا: الإرهابي الذي نفّذ الهجوم مرّ عبر هذه الحواجز وأطلق النار وقتل 39 شخصًا وجرح 60 آخرين، وأُصيب كلّ شخص بـ3 رصاصات على الأقل، ما يعني أنّه أطلق أكثر من 240 رصاصة.

خامسًا: إذًا لقد غيرّ الجاني الرصاص أكثر من 8 مرات، وبين كلّ تغيير احتاج لـ15 ثانية.

وسأل الصحافي: "أين كان حرّاس الملهى؟ لم يكن لدى أحد الشجاعة لاطلاق النار على الإرهابي؟ كيف يصدّق أنّه بقي يطلق النار لمدة 10 دقائق ثمّ هرب".

ورأى أنّه يجب أن يحصل أكثر من تحقيق، كما أنّ هناك سؤالاً يطرح عن الشرطة التركية التي كانت تنتشر بالآلاف لتعزيز الأمن في إسطنبول.

وشدّد الصحافي على أنّه لا يمكن لإرهابي عادي أن يقوم بهذا العمل في "حصن" مثل "لا رينا"، آملاً أن تنكشف الحقيقة قريبًا.

المصدر: ترجمة "لبنان 24"