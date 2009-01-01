مفاجأة الشيخ الطفيلي حول دوافع السياسة الإيرانية

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تداول ناشطون فيديو لمؤسس حزب الله، أمينه العام الأسبق صبحي الطفيلي، يتضمن اعترافات خطيرة بشأن المواقف الإيرانية ودوافعها الحقيقية.

وقال الطفيلي في تسجيل أعيد تداوله خلال الأيام الماضية إن خلفاء السيد روح الله الموسوي الخميني بنوا سياستهم على الموضوع الفارسي، أي "نحن فرس وليس لنا علاقة بالإسلام".

وأضاف أن "الحكام الحاليين في إيران استغلوا المذهبية لخدمة الفارسية؛ ولهذا يخدعون الشيعة في لبنان والعراق، تحت عنوان أنكم أقليات في مناطق سنية، وهذا كذب، وأنا رأيت ولمست هذا التوجه للنظام الجديد في إيران منذ التسعينات".

ورجع إلى مواقف إيران القديمة، أيام الدولة الصفوية، وقال إن الدولة العثمانية كلما خاضت حروبا مع أوروبا أو روسيا، كانت إيران تفتح لها جبهة في الشرق.

المصدر: عربي21