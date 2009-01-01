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الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | نديم قطيش عن خالد العبود: سوريا ليست بحاجة حزب الله وحزب الله فشل فدخلت روسيا!
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, تقارير بالفيديو

نديم قطيش عن خالد العبود: سوريا ليست بحاجة حزب الله وحزب الله فشل فدخلت روسيا!

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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توقف الإعلامي نديم قطيش في حلقة الليلة من برنامج DNA التي تبث عبر شاشتي المستقبل والعربية الحدث عند حديث أمين سر الشعب السوري خالد العبود، وما قاله عن حزب الله وإيران وداعش.

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