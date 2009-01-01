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نديم قطيش عن خالد العبود: سوريا ليست بحاجة حزب الله وحزب الله فشل فدخلت روسيا!
آخر تحديث: منذ 5 دقيقةالكاتب:
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توقف الإعلامي نديم قطيش في حلقة الليلة من برنامج DNA التي تبث عبر شاشتي المستقبل والعربية الحدث عند حديث أمين سر الشعب السوري خالد العبود، وما قاله عن حزب الله وإيران وداعش.
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