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الجيش التركي يعلن مقتل 32 من الدولة الإسلامية في عمليات في سوريا
أنقرة (رويترز) - قالت القوات المسلحة التركية في بيان يوم الجمعة إن جنودها ومقاتلين من المعارضة السورية قتلوا 32 متشددا من تنظيم الدولة الإسلامية في اشتباكات بشمال سوريا يوم الخميس.
وفي استعراض موجز لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا قال الجيش التركي إن طائراته دمرت 21 هدفا للدولة الإسلامية في منطقتي الباب وبزاعة منها مبان ومركبات.
وبدأت تركيا عملية (درع الفرات) منذ أكثر من أربعة أشهر لإبعاد متشددي الدولة الإسلامية عن حدودها ومنع المسلحين الأكراد من السيطرة على الأرض بعد خروجهم.
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