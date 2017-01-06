إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | مفاجأة حول أصول عائلة الأسد يفجرها مؤرخ كردي
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

مفاجأة حول أصول عائلة الأسد يفجرها مؤرخ كردي

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 2
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مفاجأة حول أصول عائلة الأسد يفجرها مؤرخ كردي
حافظ الأسد - ارشيفية

من المعروف أن حافظ الأسد ينتمي لعائلة علوية معروفة تقطن بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، لكن مؤرخا كرديا قدم رواية أخرى لأصول عائلة الأسد.

 

يقول المؤرخ والأكاديمي الكردي البارز، عزالدين مصطفى رسول، إن عائلة الأسد التي تحكم سوريا منذ 1970 تنحدر من أصول كردية. وفق شبكة رووداو الكردية.

 

وقال المؤرخ الكردي، في مقال نشره في صحيفة (كوردستان نوي)، إن "عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ترجع أصولها بالتحديد إلى قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى عند الحدود مع إيران".

 

وأضاف، في مقاله، الذي يحمل عنوان "الشام وحلب"، أن "هذه الأسرة التي تنتمي للطائفة العلوية أصلها في الأساس من كورد يارسان الكاكائية".

 

واليارسانية أو الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة، التي كانت معتنقة من قبل عدد كبير من الكرد قبل انتشار الإسلام في كردستان.

 

ويضيف الموقع الكردي، الذي يبث من أربيل، أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر معلومات من هذا النوع تكشف عن أصول حافظ الأسد الذي تولى الحكم في سوريا من عام 1971 إلى 2000.

المصدر: عربي21

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)