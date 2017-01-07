- عشرات الضحايا بتفجير في أعزاز بريف حلب
- الفيديو: 3 ملايين مشاهدة لما فعلته هذه الشابة في العلن.. لن تصدقوا "جرأتها"!
- قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
- الدور الأيراني هو أكثر من لاعب اقليمي وأقل من لاعب دولي والبعد القيمي الادراكي الصهيوني لأتفاق ايران النووي
- أستراليا: قد يعمل داخل مغسلة سجن كوما..الديلي تليجراف تكشف الصورة الجنائية لإيدي عبيد
- سويسرا الأغلى.. تعرّف على ثمن ساندويتش "بيغ ماك" حول العالم
- العريس في الصف الثاني الابتدائي.. بالصور طفلين يحتفلان بخطوبتهما في مصر ورفض واسع للظاهرة
- في أستراليا.. لا مكان للموتى
- اللعنة: لبنان دولة نفطية!
- DNA - الحرب الاستباقية..حق حصري للمقاومة
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2017
- المرشد: حرب سوريا دفاعية!
- لبنان: رفع السقوف يحاصر قانون الانتخاب
- الإرهاب
- شارل جبور: راحو عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن! عرفتوا مين؟"
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- ماذا قال الضابط الاوروبي لنائب لبناني ؟
- عون مع إجراء الانتخابات بموجب أي قانون.. وحزب الله بـ «النسبية الكاملة»
- علاقات خطرة.. التقارب الروسي التركي في سوريا هل يحمل رسائل "خاصة" إلى واشنطن؟
- مصادر أمنية لـCNN: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا إلى 5 أشخاص على الأقل
- مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية
- ديلي بيست: روسيا تصدر الإرهابيين إلى الخارج
- روسيا تقرر سحب حاملة طائراتها الوحيدة وقوات لها من سوريا
- مسؤول أسترالي سابق: أزمة السنترلينك كالطوفان
- اعترافات ذابح القبطي: لم يتوقف عن بيع الخمر فقتلته
عشرات الضحايا بتفجير في أعزاز بريف حلب
قتل 25 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين، السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب، شمالي سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى "إصابة عشرات بجروح بعضهم بحالة حرجة، في التفجير الذي وقع في منطقة المحكمة الشرعية"، في المدينة الواقعة في شمال محافظة حلب على الحدود التركية.
وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن السيارة المفخخة كان يقودها انتحاري، ومن بين القتلى مدنيون وعناصر من المعارضة المسلحة.
وتشهد مدينة أعزاز، التي تعد أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، تبنى بعضها تنظيم داعش.
ففي 17 نوفمبر، قتل 25 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدف أحد مقار حركة نور الدين زنكي المعارضة في المدينة، وفق ما أفادت الحركة، متهمة تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجوم.
وفي 14 أكتوبر، قتل 17 شخصا على الأقل غالبيتهم من فصائل معارضة في انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة لتلك الفصائل قرب أعزاز.
ويأتي التفجير فيما تتواصل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع في سوريا، برعاية روسية تركية.
وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- عشرات الضحايا بتفجير في أعزاز بريف حلب
- علاقات خطرة.. التقارب الروسي التركي في سوريا هل يحمل رسائل "خاصة" إلى واشنطن؟
- روسيا تقرر سحب حاملة طائراتها الوحيدة وقوات لها من سوريا
- اعترافات ذابح القبطي: لم يتوقف عن بيع الخمر فقتلته
- مفاجأة حول أصول عائلة الأسد يفجرها مؤرخ كردي
- الجيش التركي يعلن مقتل 32 من الدولة الإسلامية في عمليات في سوريا
- بشار الأسد الطاغية المفيد.. فيلم وثائقي الماني مترجم للعربية
- ما هي خفايا التقارب الإستراتيجي بين تركيا وروسيا؟
- معارضون سوريون عن تصريحات العبود: أكدت المؤكد عن علاقة نظام الأسد بـ«داعش»!
- إحباط مجزرة ضخمة في إزمير
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)