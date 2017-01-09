- هدنة سوريا الهشة تهدد "أستانة".. ولقاء تركي روسي وشيك
- عون في الرياض: امتحان لقدرة لبنان على احترام استقلاله
- عون في الرياض: تبديد الالتباسات وطي الصفحة
- عون في الرياض للقاء الملك سلمان
- مانشيت:عون في السعودية لـ«تبديد الإلتباسات».. وجنبلاط يُصعِّد لـ«حماية الدروز»
- وهمّ الملك سلمان اضعاف نفوذ ايران وحزب الله في لبنان.. السعودية سترتاح لكلام عون عن تعزيز قوة الدولة وتعيد الهبة العسكرية
- هل حدّدت إيران أي عراق تريد؟
- بقي للأسد أربع سنوات
- عصر الإرهاب
- بدعة المختلط الجديد: 9 دوائر تراعي مصالح زعماء الطوائف
- قانون 2008 لا يؤرق أحداً كي يرفضه
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
- زيارة الانطلاق من السعودية فماذا عن سوريا ؟
- ما بين بيروت والرياض تاريخ
- مساحة علاقة لبنان بكل دولة تُحدّدها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
- قانون الستين "بيضة القبان"
- مانشستر يونايتد وليفربول.. العيون على «نهائي الرابطة»
- «لا غالب ولا مغلوب» في المنطقة
- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
- لا نحتاج الى شهادة محقق الـ”سي أي ايه” جون نيكسون لكي يؤكد لنا ان العراق والمنطقة سيكونان افضل لو بقي صدام في السلطة.. ويشرفني انني تلقيت خمس رسائل منه كانت بياناته الاولى لإعلان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي
- انفجرت بين ريفي والمشنوق.. التحالف مع الرئيس ميقاتي غير ممكن!
- مروان شربل: المطلوب إنشاء مصرف سيادي لإدارة وتوظيف إيرادات النفط
- قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يغطي الفاسدين!
- الرياض.. أولى محطات عون الخارجية.. والاستقبال في القصر الملكي اليوم
- أول قرارات الحكومة لا يشبه البيان الوزاري
هدنة سوريا الهشة تهدد "أستانة".. ولقاء تركي روسي وشيك
توشك هدنة سوريا التي أعلن عنها في 30 ديسمبر برعاية تركية روسية على الانتهاء، مطيحة بذلك فرص نجاح أو حتى انعقاد محادثات أستانة المتوقعة في 23 يناير، مع اعلان الفصائل السورية المعارضة ليل الأحد تجميد الهدنة نتيجة انتهاكات النظام وميليشياته المتصاعدة على وادي بردى.
فبعد أحد عشر يوماً من دخول الهدنة، التركية الروسية، حيز التنفيذ،، لم يوقف النظام عملياته العسكرية في وادي بردى بريف دمشق، بل صعدها ليعلن رئس النظام الاثنين أن المدينة خارج مظلة اتفاق وقف اطلاق النار.
وقد دفع هذا التصعيد بالجيش السوري الحر إلى إبلاغ تركيا بوقف العمل باتفاق الهدنة، والتأكيد على عدم وجود أي تحضير للمشاركة في مفاوضات أستانة التي من المقرر أن تجري برعاية تركية روسية.
اجتماع تركي روسي
وفي هذا السياق، يتوقع أن يعقد اجتماع تركي روسي وشيك في أنقرة من أجل تذليل أي عقبات أمام انعقاد المفاوضات في استانة نهاية الشهر الجاري. وسيبحث الطرفان الانتهاكات المتكررة للهدنة، ويسعيان لإيجاد حل لما يجري في بردى.
ومن المقرر أن يلتحق باللقاء التركي الروسي، ممثلون عن المعارضة التي وقعت على اتفاق الهدنة. وقد أفادت مصادر للعربية أن مطالب المعارضة في اللقاء تتمثل بوقف عاجل لإطلاق النار في وادي بردى، وإدخال لجنة أممية للوقوف على الخروقات، بالإضافة إلى السماح للجان الصيانة، بالوصول إلى نبع الفيجة، وصيانة مجرى المياه، الذي يغذي دمشق.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016
- لا نحتاج الى شهادة محقق الـ”سي أي ايه” جون نيكسون لكي يؤكد لنا ان العراق والمنطقة سيكونان افضل لو بقي صدام في السلطة.. ويشرفني انني تلقيت خمس رسائل منه كانت بياناته الاولى لإعلان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي
- انفجرت بين ريفي والمشنوق.. التحالف مع الرئيس ميقاتي غير ممكن!
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هدنة سوريا الهشة تهدد "أستانة".. ولقاء تركي روسي وشيك
- الأسد يقول إن الحكومة السورية مستعدة "للتفاوض حول كل شيء"
- هكذا وصف مسؤول الـCIA الذي حقق مع صدام طبيعة شخصيته
- حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية
- حدود جديدة.. هل يعيد الصراع الدائر في سوريا ترسيم خريطة الشرق الأوسط؟
- عشرات الضحايا بتفجير في أعزاز بريف حلب
- علاقات خطرة.. التقارب الروسي التركي في سوريا هل يحمل رسائل "خاصة" إلى واشنطن؟
- روسيا تقرر سحب حاملة طائراتها الوحيدة وقوات لها من سوريا
- اعترافات ذابح القبطي: لم يتوقف عن بيع الخمر فقتلته
- مفاجأة حول أصول عائلة الأسد يفجرها مؤرخ كردي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)