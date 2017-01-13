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روسيا وتركيا اتفقتا على تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا
أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، مساء امس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتنسيق الطلعات الجوية لكلا البلدين فوق الأراضي السورية، بهدف ضمان سلامة الطيران ومنع وقوع حوادث غير مرغوب بها.
فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وفدين من البلدين تفاوضا الشهر الماضي لإقرار الهدنة في سوريا، التقيا الخميس في موسكو وأجريا مشاورات حول التعاون في مكافحة تنظيم الدولة.
وأضافت أنهما وقعا اتفاقا "يحدد آليات التنسيق والتعاون بين الطائرات الروسية والتركية خلال الضربات التي تستهدف أهدافا إرهابية والتدابير التي يتخذها الجانبان لتفادي أحداث التصادم خلال وجود طائرات (مقاتلة) وطائرات مسيرة في الأجواء السورية".
وأوضح بيان صارد عن رئاسة الأركان التركية، اليوم، أن القوات المسلحة التركية عقدت سلسلة اجتماعات مع الاتحاد الروسي، حول تنسيق الطلعات الجوية فوق الأراضي السورية.
وأكد أنه في ختام الاجتماعات، وقّع وفدا رئاسة أركان البلدين، مذكرة تفاهم اليوم في العاصمة الروسية موسكو في هذا الإطار.
وشددت الأركان التركية على أن "الهدف من مذكرة التفاهم، هو تحديد آليات التعاون، وتنسيق سلامة الطيران للمقاتلات التابعة للقوات المسلحة التركية والروسية، أثناء قيامهما بهجمات ضد أهداف إرهابية".
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