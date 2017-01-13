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مقتل 8 على الأقل وسقوط عدد من الجرحى في اعتداء انتحاري بالعاصمة السورية دمشق
قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري في حي كفرسوسة في دمشق، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن "ثمانية أشخاص قضوا كحصيلة أولية جراء تفجير انتحاري استهدف كفرسوسة وسط العاصمة" التي لا تشهد سوى القليل من التفجيرات الانتحارية لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.
والتفجيرات نادرة في دمشق لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "سمع دويّ انفجار شديد هز منطقة كفرسوسة وسط العاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص وسقط عدد من الجرحى".
وأكد التلفزيون السوري وقوع "هجوم إرهابي"، مشيراً الى حصيلة أولية من سبعة قتلى.
ولم يوضح المرصد أو التلفزيون هدف الهجوم.
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