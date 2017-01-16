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مأساة إنسانية بتحطم طائرة تركية فوق منطقة سكنية
قتل 32 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان.
وبعد حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 15 شخصا، "ارتفع عدد القتلى إلى 20" وفق ما أوضح وزير الطوارئ القرغيزي لوكالة "فرانس برس".
وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك "6 أطفال" بين الضحايا، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في المطار قرب العاصمة بشكك وهي في طريقها من هونغ كونغ إلى إسطنبول.
وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (01:31 بتوقيت غرينتش).
وقالت وزارة الرعاية الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين وجثث لسكان محليين، كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 747".
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