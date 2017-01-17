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السلطات التركية تلقي القبض على منفذ العملية الإرهابية بليلة رأس السنة

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 49 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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السلطات التركية تلقي القبض على منفذ العملية الإرهابية بليلة رأس السنة

أفادت صحيفة حرييت التركية، الاثنين، أنه تم اعتقال منفذ هجوم ليلة رأس السنة في اسطنبول.

 

وكان مسلح قتل 39 شخصاً في هجوم على مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة، وأعلنت تركيا أنها حددت أماكن وجوده المحتملة وصلاته.

 

وحينها دارات الشبهات حول وقوف شبكة تابعة لتنظيم داعش في تركيا وراء الهجوم الدامي.

 

كما أشارت مصادر إلى أن الشبكة تضم أعضاء من آسيا الوسطى، وتحديداً من أقلية الإيغور الصينية، وهو ما أعلنه نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، بقوله إن السلطات التركية لا تستبعد أن يكون منفذ الهجوم من أقلية الإيغور الصينية واحتمال أن يكون قد غادر البلاد.

 

 

المصدر: العربية نت

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