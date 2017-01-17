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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

الجيش التركي: مقتل 20 عنصرًا من "داعش" شمالي سوريا

واستهدفت 116 هدفًا للتنظيم في يوم واحد

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 70
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الجيش التركي: مقتل 20 عنصرًا من &quot;داعش&quot; شمالي سوريا

قضت القوات التركية على 20 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، واستهدفت 116 هدفًا للتنظيم في يوم واحد، في إطار عملية "درع الفرات" بسوريا.

 

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية اليوم الثلاثاء، أن عملية درع الفرات شهدت في يومها الـ 147 (أمس الاثنين) استهداف سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ التركية 106 أهداف لتنظيم داعش شمالي سوريا.

 

وأضاف أن مقاتلات تركية قصفت 10 أهداف للتنظيم الإرهابي في مدينة "الباب" شمالي سوريا، دمرت فيها منصات قناصين.

 

وأكد البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا من داعش.

 

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، شمالي سوريا.

 

وانطلقت العملية، تحت اسم "درع الفرات"، بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

المصدر: الأناضول

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