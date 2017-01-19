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مفاجآت كشف عنها سفاح اسطنبول في اعترافاته
أكد منفذ الاعتداء على مطعم اسطنبول ليلة رأس السنة خلال استجوابه أنه نفذ العملية بعد أن تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، كما ذكرت الصحافة التركية، الأربعاء.
ونقلت صحيفة "حرييت" وقناة "سي إن إن ترك" مقتطفات من عملية استجوابه وأوضح فيها أنه كان يفترض أولا أن يستهدف ساحة تقسيم في وسط اسطنبول التي تعج بالسياح، لكنه قام بتغيير خطته بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
وقال الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، الذي اعتقل ليل الاثنين الثلاثاء: "تلقيت تعليمات من الرقة. تلقيت أوامر بتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة".
وذكر أنه توجه إلى ساحة تقسيم في اسطنبول لعملية استكشاف والتقط فيها صورا أرسلها إلى أشخاص في الرقة. ويظهره شريط فيديو بثته وسائل الإعلام التركية وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.
وأضاف: "توجهت إلى ساحة تقسيم ليلة رأس السنة لكن الإجراءات الأمنية كانت كبيرة. ولم يكن من الممكن أن أنفذ هجوما فعاودت الاتصال بالشخص الذي أصدر الأوامر لي".
وبعد أن تلقى تعليمات بإيجاد هدف آخر في المنطقة استقل سيارة أجرة وجال على طول الساحل ورصد مطعم "رينا" الذي كان "هدفا مناسبا لشن هجوم. للوهلة الأولى لم تكن هناك تدابير أمنية مشددة".
وسير الهجوم معروف، فبعيد منتصف الليل اقتحم مدخل الملهى وقتل شرطيا كان يتولى الحراسة ودخل إلى القاعة حيث فتح النار على الناس ما أدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم العديد من الأجانب.
ولاذ المهاجم بالفرار واعتقل ليل الاثنين الثلاثاء في اسطنبول مع 4 أشخاص بعد عملية مطاردة شارك فيها مئات الشرطيين.
واعتقاله بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الهجوم "يدل إلى أي حد الشرطة التركية قوية ونافذة" على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب السلطات تدرب عبد القادر مشاريبوف في أفغانستان واعترف بأنه منفذ الاعتداء على المطعم.
وتم توقيف 27 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش وفي صلاتهم بالمهاجم في بورصة (شمال غرب) وأودعوا السجن على ذمة التحقيق الأربعاء، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
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