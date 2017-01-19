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غارات روسية - تركية مشتركة في سورية للمرة الأولى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس (الأربعاء) أن الطيران الروسي والتركي نفذا للمرة الأولى في سورية ضربات مشتركة ضد مواقع لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في مدينة الباب في محافظة حلب.
وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي من هيئة قيادة اركان الجيش الروسي للصحافيين «نفذ الجيش الروسي والجيش التركي اليوم أول عملية جوية مشتركة لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الباب» شمال سورية، معلناً أن تسع طائرات روسية وثماني طائرات تركية شاركت في العملية.
في موازاة ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بين قوات النظام السوري وتنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة دير الزور حيث لجأ مسلحو التنظيم إلى إشعال الإطارات وبراميل النفط للتشويش على حركة الطائرات الحربية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأفاد «المرصد» بأن «معارك عنيفة تدور على محاور عدة في مدينة دير الزور (شرق) تترافق مع قصف جوي لطائرات حربية روسية ولقوات النظام على مناطق الاشتباكات». وتمكن التنظيم الذي بدأ السبت هجوماً هو «الأعنف» على مدينة دير الزور منذ عام، من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة إلى جزئين وعزل المطار العسكري عن المدينة.
ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ العام 2014 على أكثر من ستين في المئة من مدينة دير الزور ويحاصرها بشكل مطبق منذ مطلع العام 2015، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة التي يحاصر فيها المتطرفون قوات النظام.
وأحصى «المرصد» منذ بدء الهجوم السبت مقتل 151 شخصاً، هم 30 مدنياً و46 عنصراً من قوات النظام و75 مقاتلاً من «الدولة الإسلامية» خلال المعارك ومن جراء الغارات.
وقال الناشط عمر أبو ليلى من مجموعة «دير الزور 24»، وهي مجموعة إخبارية ناشطة في المدينة المحاصرة، إن التنظيم المتطرف أعدم بطريقة وحشية «عشرة» من عناصر قوات النظام الذين تم أسرهم خلال الهجوم على المطار العسكري.، موضحاً أن «التنظيم أعدم الأسرى ليل أمس دهساً بالدبابات»، مشيراً إلى أنه في حال «سيطر التنظيم على أحياء النظام، ستُرتكب مجازر كبيرة وهذا مصدر تخوف كبير بالنسبة لنا».
ويقوم «برنامج الأغذية العالمي» منذ نيسان (أبريل) 2016، بإلقاء مساعدات جواً إلى السكان المحاصرين في المناطق تحت سيطرة النظام فقط في دير الزور والذين يقدر عددهم بمئة ألف، وفق الأمم المتحدة.
وأفاد «برنامج الأغذية العالمي» أمس أن المعارك اضطرته إلى وقف إلقاء المواد الغذائية على دير الزور. ويعد المطار العسكري أيضاً المتنفس الوحيد الذي كان متبقياً لقوات النظام وتحصل عبره على الإمدادات العسكرية والمستلزمات والمساعدات الغذائية.
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