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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

«غارة المزة» دمّرت صواريخ «إس 300» و«إس إي 22»

الـ «إف 16» الإسرائيلية حلّقت فوق قصر الأسد

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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«غارة المزة» دمّرت صواريخ «إس 300» و«إس إي 22»
غارة إسرائيلية على مطار المزة العسكري

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الغارة الإسرائيلية على مطار المزة العسكري دمرت منظومة الصواريخ الروسية «إس إي 300»، التي نصبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محيط المطار، إضافة إلى مخازن صواريخ «إس إي 22» قرب منطقة يعفور بمحاذاة أوتستراد- دمشق بيروت.

 

وأفادت المصادر بأن «الطائرات الإسرائيلية اخترقت ليل الخميس- الجمعة الأجواء اللبنانية والسورية، وحلّقت على ارتفاع منخفض فوق قصر الأسد المطل على حي المزة، في رسالة توضح أن إسرائيل لا تحتاج تصريحاً روسياً أو أميركياً عندما تعمل من أجل حماية مصالحها القومية والاستراتيجية».

 

وأضافت أن «ضرب هذه الأهداف كان مدروساً جيداً، وأن قصة رد سورية أو أي من حلفائها، سواء روسيا أو إيران، غير واردة حالياً»، مشيرة إلى أن إسرائيل أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن لدمشق وطهران عبر الروس، ومباشرة للنظام.

 

ورفضت الإفصاح عن كيفية وصول الرسائل ومضمونها، مكتفية بتوضيح أن الطائرات التي شاركت في هذه العملية ليست كما أشيع أنها «إف 35» ولكنها من طراز «إف 16» كما جرت العادة منذ أن بدأت الحرب السورية واستهدافها محاولات نقل الأسلحة لـ»حزب الله».

 

وكانت مواقع روسية قد روجت أن الغارة نفذت بمقاتلات «إف 35» الأميركية الفائقة التطور، والتي لا يستطيع أي نظام دفاعي صاروخي رصدها.

 

المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية

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