- أطراف حكومة ميقاتي تراجعوا عن قانونهم!
- جعجع يرد على ظريف: لا تفاهم ايراني- سعودي حول الرئاسة
- هكذا قادت غيرة زوجة "سفاح إسطنبول" إلى اعتقال زوجها
- بعد اعترافات المنفذ.. ما علاقة إيران بهجوم اسطنبول؟
- ما بين العهدين
- DNA - غارة القنديل تشعشع تل أبيب
- وصول أول رحلة لقطار "طريق الحرير" من الصين إلى بريطانيا
- «غارة المزة» دمّرت صواريخ «إس 300» و«إس إي 22»
- 10 نصائح للحفاظ على لون شعرك المصبوغ
- العرب أصلهم ليس عربا...مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني
- لهذا السبب تحتوي الطائرات على مطافئ السجائر رغم منع التدخين بالرحلات الجوية
- مشروع قانون في إسرائيل: إتاحة الرضاعة في كل مكان
- أطفال إسرائيل يتحولون إلى "أطفال رقميين"
- فيديو مرعب لتمساح أمريكي عملاق في ولاية فلوريدا
- بعد ضربها وطردها من المنزل.. مذيعة لبنانية شهيرة تترك زوجها!
- أميركا... و"المرشّح المانشوري"!
- تمسك روسيا بالأسد يبعدها عن دول الخليج!
- لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللاجئين
- اللبنانيون يتساءلون: هل نعوم على شبر نفط؟
- لقاء عون ــ الاشتراكي : ودي بالشكل وخلافي في المضمون.. الانتخابات في 20 أيار ولا قرار باسقاط «الستين»
- مانشيت:مشروع قيد الدرس: تأهيل طائفي ومذهبي أكثري وإنتخاب وطني نسبي
- مفاوضات استانا استراحة هدنة للمقاتلين! مسار الحل يفترض عناصر غير متوافرة
- يوم أوباما الأخير: حساب رهانات خاسرة
- إعلان عون تأييده قانون النسبيّة أحرج أحزاباً تعارض ذلك بشدّة
- حيدوا من درب "المُخْتَلَط"؟
بعد اعترافات المنفذ.. ما علاقة إيران بهجوم اسطنبول؟
تثير اعترافات منفذ الهجوم على مطعم سياحي ليلة رأس السنة في مدينة اسطنبول بدخوله إلى تركيا من إيران برا وبطريقه غير شرعية تساؤلات عن مدى غض السلطات الإيرانية الطرف عن الرقابة على حدودها وتسهيل تسلل عناصر جهادية من وسط آسيا إلى تركيا وغيرها من الدولة المجاورة.
وكان والي اسطنبول واصب شاهين أعلن عقب اعتقال منفذ الهجوم المدعو عبد القادر ماشاربوف أنه اعترف بدخوله إلى الأراضي التركية برا من الحدود الشرقية (إيران) بطريقة غير شرعية عبر التهريب ومعه طفله الصغير 4 سنوات.
وحادثة تسلل منفذ هجوم اسطنبول ليست الأولى بل سبقتها حوادث تسلل عناصر مرتبطة بجماعات جهادية من إيران إلى تركيا وعدد من الدول المحيطة، وأشهر الشخصيات التي استخدمت الأراضي الإيرانية في العبور كان مؤسس فكرة تنظيم الدولة أبو مصعب الزرقاوي.
وانتقل الزرقاوي عام 2001 من أفغانستان إلى إيران بعد سقوط حكم حركة طالبان بسبب الهجوم الأمريكي عقب هجمات 11 سبتمبر وأقام فيها مدة قصيرة قبل الانتقال منتصف 2002 إلى العراق.
وتبع القيادي الكبير في تنظيم القاعدة سليمان أبو غيث طريق الزرقاوي في الخروج من أفغانستان وهي الرحلة التي تسببت في اعتقاله بعد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة عبر حدود إيران البرية.
وذكرت وسائل إعلام تركية عام 2013 أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على أبو غيث مع أفراد عائلته في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة التركية أنقرة بعد بلاغ من الاستخبارات المركزية الأمريكية احتجزته مدة قبل أن تقوم بطرده باتجاه الأردن وهناك قامت الاستخبارات الأمريكية باعتقاله ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.
الكاتب والصحافي التركي إسماعيل ياشا قال إن إيران تعد ممرا آمنا لكل العناصر المرتبطة بجماعات جهادية منذ سنوات طويلة ومنفذ هجوم اسطنبول ليس الحالة الأولى إذا سبقها العديد خلال السنوات الماضية.
وأوضح ياشا لـ"عربي21" أن حزب العمال الكردستاني له معسكرات في إيران وعناصره تدخل من هناك إلى الأراضي التركية لتنفيذ عمليات، بالإضافة للعناصر الجهادية التي تقدم من أفغانستان ومناطق آسيا وتمر عبر إيران إلى تركيا والدول المجاورة.
ولفت إلى حادثتي عبور أبي مصعب الزرقاوي وسليمان أبو غيث القادمين من أفغانستان باتجاه العراق وتركيا قبل سنوات، مشيرا إلى احتمالية وجود معلومات لدى المخابرات الإيرانية عن هذه التحركات لكن يتم غض الطرف عن هؤلاء الأشخاص لأهداف لا يمكن معرفتها.
وتساءل ياشا: "كيف يمكن قطع الأراضي الإيرانية من بدايتها لنهايتها دون ورود معلومات لأجهزة الأمن الإيرانية عن تحركات هؤلاء الأشخاص ووجهاتهم وتسللهم عبر حدودها إلى دول الجوار؟".
وأشار إلى أن تركيا وغيرها من الدول تعلن بين الفنية والأخرى عن اعتقالات لعناصر مرتبطة بجماعات تنفذ هجمات لكن إيران الدولة الوحيدة التي لا نشاهد فيها هذا الشيء، بل ويتم التسلل عبر حدودها، ما يزيد الشكوك هو دورها في العديد من الأحداث.
وأضاف: "تركيا مستهدفة من قبل إيران وعدد من الدول في الإقليم بالإضافة إلى دول كبرى، لكن في الوقت ذاته لا نستطيع توجيه أصابع الاتهام لطرف بعينه دون دليل قوي يؤكد دفعه لهؤلاء الأشخاص للقيام بهجمات داخل تركيا".
لكن في المقابل، قال المحلل السياسي والمختص بالشأن التركي معين نعيم إن الحديث التركي عن دخول منفذ هجوم اسطنبول عبر الحدود مع إيران كان مجرد سرد لاعترافاته.
وقال نعيم لـ"عربي21" إن الكشف التركي للاعترافات لا يهدف إلى توجيه أصابع الاتهام نحو إيران على الرغم من دخول الكثير من العناصر الجهادية وغيرها عبر هذه الحدود.
وأوضح أن الحدود التركية مع إيران منطقة معقدة للغاية وجبلية وعرة وتمتد على مساحات هائلة لا يمكن للدولتين مراقبتها بالكامل ومنع التسلل وحملات التهريب عبرها.
ولفت نعيم إلى أن طريق التهريب عبر الحدود الإيرانية التركية يستخدمها الجهاديون وتجار المخدرات وحزب العمال الكردستاني، بل إن هناك عائلات تفر من الحروب في المناطق المشتعلة في آسيا تستخدم هذه الطريق عبر المهربين للانتقال إلى دول أخرى.
وعلى الصعيد الداخلي التركي قال إن الحكومة التركية وحتى أحزاب المعارضة غير معنية حاليا بافتعال أي مشكلة أو توتر مع إيران.
وأوضح أن التقارب مع روسيا والذي يتم على حساب تدخلات إيران في سوريا وغيرها من الملفات ويجهل طهران في مظهر المعزولة وغير القادرة على اتخاذ قرارات كبيرة في مناطق التدخل يدفع أنقرة لعدم التصعيد مع إيران.
وأضاف: "حتى وإن حصلت السلطات التركية على دلائل تدين إيران في العملية فغالبا ستلجأ إلى التعامل بحذر وتجنب التشويش لاستمرار التقارب مع روسيا على حساب إيران".
يذكر أن الأمن التركي تمكن ليلة أول أمس من اعتقال منفذ هجوم اسطنبول بعد مداهمة الشقة التي يقيم فيها في ضاحية "أسنيورت" في الطرف الأوروبي من اسطنبول.
واعتقلت الشرطة التركية 4 أشخاص آخرين كانوا يقيمون مع المنفذ وهم شاب عراقي و3 فتيات سنغالية ومصرية وصومالية بالإضافة للعثور على مبالغ كبيرة من المال وكميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات قالت صحف تركية إنهم قاموا بشرائها قبل شهر.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هكذا قادت غيرة زوجة "سفاح إسطنبول" إلى اعتقال زوجها
- بعد اعترافات المنفذ.. ما علاقة إيران بهجوم اسطنبول؟
- DNA - غارة القنديل تشعشع تل أبيب
- «غارة المزة» دمّرت صواريخ «إس 300» و«إس إي 22»
- غارات روسية - تركية مشتركة في سورية للمرة الأولى
- مفاجآت كشف عنها سفاح اسطنبول في اعترافاته
- "دايلي بيست": مسؤول كبير يفضح الكثير.. المخابرات السورية وراء مذبحة اسطنبول؟
- أراض وميناء نفطي لإيران في سوريا
- DNA - إيران ثابتة..والسعودية تتراجع
- الخلاف الروسي الإيراني في سوريا يخرج إلى العلن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)