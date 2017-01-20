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مفاجأة.. رئيس أركان إسرائيل يلتقي رؤساء أركان دول عربية
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، يائير غولان التقى في بروكسل رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف الناتو.
وأضافت الصحيفة أن غولان أجرى محادثات مع رئيس هيئة الأركان التركي، خلوص أكار.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انعقاد الاجتماع مع المسؤولين العرب لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل حول محتواها.
وشارك بالاجتماع، حسب الصحيفة الإسرائيلية، رؤساء أركان مصر والأردن والجزائر ولبنان والبحرين والكويت والمغرب وتونس وغيرها.
وتناول اجتماع الناتو الذي شارك فيه العرب من بين أمور عدة، مكافحة الإرهاب.
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