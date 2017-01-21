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سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
القاهرة (رويترز) - قال سكان ومصادر طبية إن سبعة رجال وطفلا قتلوا في وقت مبكر يوم السبت في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ساكن إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة.
وقتل متشددو جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي ودلتا النيل.
ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة عليهم تشارك فيها الشرطة.
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