إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
سيارة تمر على طريق سريع بين العريش ورفح تمر تحت لافتة توضح اتجاهي المدينتين - صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال سكان ومصادر طبية إن سبعة رجال وطفلا قتلوا في وقت مبكر يوم السبت في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ساكن إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة.

وقتل متشددو جماعة ولاية سيناء التي بايعت‭ ‬تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي ودلتا النيل.

ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة عليهم تشارك فيها الشرطة.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)