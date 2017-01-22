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"ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
نشرت وزيرة الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي السابقة “تسيبي ليفني” صورة جمعتها مع الأمير السعودي تركي الفيصل في منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد في سويسرا.
وعلقت ليفني على الصور التي نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول: “في دافوس مع الأمير السعودي تركي الفيصل خلال محادثات عن المنطقة وعملية التسوية”.
وكان الأمير تركي الفيصل يشغل منصب رئيس الاستخبارات السعودية خلال الفترة ما بين عامي 1977 و2001 وسبق أن أجرى محادثات مع شخصيات إسرائيلية وشارك في لقاءات تطبيعية مع مسؤولين إسرائيليين وسبق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن أجرت مع الأمير الفيصل لقاء موسعا تناول العلاقات السعودية الإسرائيلية والمبادرة العربية للتسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.
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