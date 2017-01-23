- توقعات الأبراج ليوم January 23, 2017
- علم وخبر
- «انتحاريّ الكوستا» للمحقّقين: لست نادماً وسأُكرّرها
- المطران «البرتقالي»: المعركة مع مافيا السلطة والمال طويلة
- عصام فارس «راجع»
- الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟
- إلى متى يظل عون ينتظر بدء عهده بانتخابات نيابية وتأليف حكومة جديدة؟
- صيغة معدلة للمختلط تراعي السنّة والشيعة والمسيحيين لا تطمئن جنبلاط ولا تلغي حتمية الستين
- «حزب الله» سيواجه ترامب مدعوماً بعون والحريري!
- خطفُ ريشا كاد يُفجِّر فتنة مستطيرة
- جرائم إيران حول العالم خلال 3 عقود
- USA
- حدث في مثل هذا اليوم January 23, 2017
- عمر العاصي: الانتحاري الملتبس
- في دافوس..شبح دونالد ترامب يسكن المنتدى الاقتصادي
- استطلاع صادم: العولمة تزيد الفجوة بين الغني والفقير
- أستراليا: مايك بيرد.. الرجل الذي قتل سيدني
- الإنقلاب الأبيض على بيرد
- لبنان.. الكشف عن ارتباطات "انتحاري الحمرا" ودوافعه
- 8 أسباب تمنع روسيا من الهيمنة على الشرق الأوسط
- يا نساء العالم..إنها ثورتكن
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- ملايين المشاهدات لـ"فضيحة" بيل كلينتون.. وإيفانكا المتهمة
- استجابة لترامب.. هذه خطة البحرية الأمريكية التوسعية أمام "تهديدات روسيا والصين"
- بالفيديو...هذا ما فعله ابن ترامب بينما يوقع والده أول قراراته
الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟
اتهم قيس الخزعلي زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" في العراق، من أسماهم بالفرس بقتل الإمام الحسين بمدينة الكوفة، حسبما ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل مؤخرا.
وقال الخزعلي، إن "البعض يتهم أهل الكوفة بالغدر والخيانة، أقول لهم : فليكن عندكم إنصاف عن أي مرحلة تاريخية حدثت فيها تلك الخيانة".
وأوضح أن "بعض الآلاف قاتلوا ضد الإمام الحسين، يسمونهم أهل الحميراء الذين كانوا من الفرس، لكن هل نأتي ونقول اليوم إن الفرس هم من قتل الحسين ؟".
وبرر الخزعلي قتل "الفرس" كما قال للحسين، بذكر الآية الكريمة "(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)".
ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة الفيديو او التحقق من مكان وزمان تصوير المقطع.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟
- 8 أسباب تمنع روسيا من الهيمنة على الشرق الأوسط
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
- بنود مثيرة لاتفاقية القاعدة الروسية بطرطوس.. مدتها 49 عاما
- DNA - طهران لموسكو: وَلَو نحن هنا
- وُصف بالمشهد التاريخي.. شاهد كيف حولت نائبات تركيات البرلمان لحلبة مصارعة؟
- مفاجأة.. رئيس أركان إسرائيل يلتقي رؤساء أركان دول عربية
- قاذفات أمريكية تقتل أكثر من 80 من مسلحي الدولة الإسلامية في ليبيا
- DNA - ظريف في كوكب آخر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)