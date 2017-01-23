الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟

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اتهم قيس الخزعلي زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" في العراق، من أسماهم بالفرس بقتل الإمام الحسين بمدينة الكوفة، حسبما ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل مؤخرا.

وقال الخزعلي، إن "البعض يتهم أهل الكوفة بالغدر والخيانة، أقول لهم : فليكن عندكم إنصاف عن أي مرحلة تاريخية حدثت فيها تلك الخيانة".

وأوضح أن "بعض الآلاف قاتلوا ضد الإمام الحسين، يسمونهم أهل الحميراء الذين كانوا من الفرس، لكن هل نأتي ونقول اليوم إن الفرس هم من قتل الحسين ؟".

وبرر الخزعلي قتل "الفرس" كما قال للحسين، بذكر الآية الكريمة "(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)".

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة الفيديو او التحقق من مكان وزمان تصوير المقطع.

المصدر: عربي21