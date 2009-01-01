- ترامب يستعد لوقف إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول
- الجيش الإسرائيلي يستعدّ لحرب ثالثة ضدّ حزب الله
- شذرات فلسفية – 5
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- الحياة: وزارة الداخلية تكشف اسمي انتحاريين "خلايا عنقودية" لـ "داعش" في السعودية
- العربي الجديد: خارطة طريق روسية لسورية في أستانة: دستور وعزل "النصرة"
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
- الديار: عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت
- الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"
- البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
- الانوار: الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء الواقع في 25 كانون الثاني 2017
- هل يفي ترمب بوعده ويمنع المسلمين من دخول أميركا؟
- DNA - بشار الأسد واستانة..شاهد ما شفش حاجة
- قمر مثيرة بالملابس الداخلية وتطالب باستعادة قبلاتها!
- ما بعد أستانة ما قبل جنيف
- إلى أين سيذهب الأسد: موسكو أم طهران؟
- لصا حاول سرقة فتاة كولومبية مثيرة... ولكنها جعلت نهايته مأسوية
- لقطات مرعبة لخروج فتاة من التلفاز في أحد المتاجر
- نقل السفارة قد يحرك المياه
- قبور مصر في اليمن 10 آلاف وهي كافية!
- اربع نقاط رئيسية تلخص “جديد” مؤتمر الآستانة واسراره.. وترسم ملامح “اليوم التالي” في المشهد السوري.. هل تَصدُق نبوءة الجعفري وتقاتل فصائل المعارضة المسلحة تحت جناح الجيش السوري للقضاء على “الدولة الإسلامية” و”النصرة”؟
- مانشيت:شائعات التأجيل تتزايد.. والإتصالات تتكثّف إنتخابياً.. وهواجس جنبلاط قيد الدرس
- الحريري يختبر عون انتخابياً
الجيش الإسرائيلي يستعدّ لحرب ثالثة ضدّ حزب الله
القوات الإسرائيلية تجهّز نفسها لمواجهة القدرات الآخذة بالتحسّن لدى حزب الله: التدرّب على تفجير "أنفاق حزب الله" ومواجهة تسلل كتائب المقاتلين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يستعدّ لنشوب حرب: في عدة تدريبات للألوية تدرب المقاتلون مؤخرا في شمال إسرائيل على سيناريوهات متطرّفة محتملة في الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب الله، هذا ما نشره موقع ynet الإسرائيلي.
ووفقا لما نُشر، تضمّنت التدريبات الأخيرة تجديدات وسيناريوهات لم تكن معروفة للمقاتلين في الماضي، وعلى رأسها مواجهة الأنفاق المعدّة للاختراق من لبنان إلى إسرائيل والتسلل المكثّف والمفاجئ للقوات البرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
يخشى الجيش من سيناريو تنجح فيه قوات حزب الله في التسلل إلى إسرائيل عن طريق الأنفاق ورفع العلم الأصفر فوق بلدة إسرائيلية أو ثكنة عسكرية قرب الحدود، حتى ولو لوقت قصير، وترك انطباع من النصر.
حتى الآن ركّزت تدريبات المقاتلين الإسرائيليين على الحرب ضدّ حزب الله على القتال داخل الأراضي اللبنانية، ولكن كتائب سلاح المشاة التي أُرسلت في الأسابيع الماضية إلى "حرب" متخيّلة، فوجئت عندما اكتشفت أنّ عليها خوض حرب دفاعية داخل الأراضي الإسرائيلية. واجهت القوات هذا التهديد بواسطة توزيع مقاتليها بشكل ذكي ومكثّف، نصب الكمائن في نقاط حساسة، تفعيل الخداع التكتيكي، والعمل في المنطقة للقضاء على الخطر المُحدّق.
يصف ما نُشر في موقع ynet في الواقع "الجدول الزمني" للحرب القادمة: ستُخصّص الأيام الأولى لمضاعفة القوات التي تدافع في غالبا عن البلدات والطرق القريبة من الحدود اللبنانية وأيضا عن الحدود مع قطاع غزة، قبل بدء الهجوم العابر للحدود.
خلال التدريبات تدرّب الجنود في منطقة جبلية، و "احتلّوا" المدينة الإسرائيلية بيسان التي مثّلت مدينة لبنانية.
يدرك الجيش الإسرائيلي أنّ "قدرات الهجوم لدى العدوّ تشهد تحسنا"، وفقا لما قاله ضابط كبير في الميدان، ولذا بدأ المقاتلون بالتدرّب أيضًا على حالات يتمتع فيها حزب الله بتفوّق في أرض الواقع. أحد الأسباب الرئيسية لهذا النوع من التدريب يعود تحديدا إلى الحرب الأخيرة ضدّ حماس في غزة، والتي قُتل فيها مقاتلون إسرائيليون في المعارك ضدّ مقاتلي حماس في الجانب الإسرائيلي من الحدود أكثر ممّا قُتل منهم داخل قطاع غزة. هذا هو أيضًا السبب الذي يدرّب الجيش جنوده على تدمير أنفاق حزب الله، من أجل منع كل إمكانية للمفاجأة.
حتى الآن لا يقدّر مسؤولون في إسرائيل نشوب حرب ضدّ حزب الله قريبا، تحديدا بسبب تدخّل التنظيم في الحرب الأهلية في سوريا، ولكنّهم لا يكفّون عن الاستعداد لكل سيناريو محتمل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الجيش الإسرائيلي يستعدّ لحرب ثالثة ضدّ حزب الله
- هل يفي ترمب بوعده ويمنع المسلمين من دخول أميركا؟
- DNA - بشار الأسد واستانة..شاهد ما شفش حاجة
- كُتب في روسيا.. موسكو تُرسل دستوراً أعدَّه خبراؤها لتطبيقه في سوريا.. أرسلت نسخة للمعارضة
- تحذير روسي نادر للجيش السوري: التزموا وقف النار!
- محكمة إسطنبول تُفاجأ بـ «انقلابيين» يقاتلون في سورية
- متحاربون على طاولة التفاوض.. الأسد والمعارضة يجتمعان بأستانة لتثبيت وقف إطلاق النار.. ولهذا لن يكون اتفاقهما سهلاً
- الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟
- 8 أسباب تمنع روسيا من الهيمنة على الشرق الأوسط
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)