إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 3 دقيقة
المصدر: "لبنان 24"
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 132
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و&quot;حزب الله&quot; وإقصاء &quot;داعش&quot;

لم تأتِ من الفراغ فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاء منطقة آمنة في سوريا، فهو أعلنها بعد أسبوع من فوزه في الرئاسة في 9 تشرين الثاني، وها هو اليوم على وشك إصدار قرار رئاسي تنفيذي يطالب فيه وزارتي الدفاع والخارجية بتقديم خطط فعلية لإقامتها خلال 3 أشهر.

 

أمّا النوايا والأسباب التي تجعل ترامب يتبنّى هذا الخيار فهي كالآتي:

 

1- أسباب إنسانية: مقايضة عملية بوقف دخول اللاجئين مقابل تأمين ملاذ آمن لهم، يزيح العبئ عن دول الجوار السوري، خصوصاً الأردن وتركيا، ويحتوي تهديداً فعلياً للقارة الأوروبية.

 

2- إقصاء "داعش": يرجح خبراء إقامة المناطق الآمنة في أماكن كان يسيطر عليها "داعش" في جنوب غرب سوريا وفي الشمال في الأماكن التي حرّرتها تركيا والقوات المتحالفة معها. ضمان أمن هذه المناطق واستيعابها لمدنيين ولاجئين خرجوا من سوريا والسماح بحكمها مدنياً يقطع الطريق أمام عودة "داعش" كما حصل في تدمر.

 

3-البناء على التقارب الروسي-التركي: هذا التقارب سيسهّل على ترامب تقسيم النفوذ الجيوسياسي بين القوى الخارجية في سوريا. ويقول الخبراء إنّ أيّ منطقة آمنة يقيمها ترامب في سوريا تشترط موافقة الجانب الروسي لمنع خروقات ومواجهات مع قوات الأسد في مناطق لم يسيطر عليها النظام منذ 2011 و2012.

 

4-المعادلة التركية-الروسية ستفسح المجال أمام واشنطن لعزل إيران و"حزب الله" في جغرافية هذه المناطق، إنْ في الشمال أو على حدود الأردن والجولان. وسيكون أحد أهدافها الضمنية إبقاء "حزب الله" بعيداً عن إسرائيل. هنا تقول مصادر لـ"لبنان 24" إنّ التنسيق الاسرائيلي-الأردني-الأميركي حول هذه المناطق بدأ منذ أشهر، وتقويض إيران و"حزب الله" هو هدف أساسي له.

 

5- بلقنة سوريا: وهنا يأتي تقاسم النفوذ بين أميركا وروسيا وتركيا بشكل يعزّز حال التفتيت في المربع السوري ويعيد سيناريو البلقنة إنّما هذه المرّة بتفاهم روسي-أميركي يأخذ بعين الإعتبار مصالح إسرائيل وأولويته القضاء على "داعش".

المصدر: "لبنان 24"

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)