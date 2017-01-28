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النص الكامل لمسودة دستور سوريا "الروسي" بالعربية (وثيقة)
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: عربي21الكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
وزع الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.
قناة (RT) الروسية نشرت المسودة كاملة، التي جاءت كما يلي
المصدر: عربي21
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