النص الكامل لمسودة دستور سوريا "الروسي" بالعربية (وثيقة)

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وزع الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

قناة (RT) الروسية نشرت المسودة كاملة، التي جاءت كما يلي

المصدر: عربي21