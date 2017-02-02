إنتشار روسي كثيف في دمشق وغياب للأسد وإنسحابات لـ”حزب الله”

كشفت معلومات للوكالة “المركزية”، عن إنتشار كثيف للشرطة العسكرية الروسية في دمشق وحلب ما يرسم علامات استفهام واسعة، في ضوء جملة معطيات رافقته اولها البلبلة ازاء مصير الرئيس بشار الاسد الذي تحدث اكثر من مصدر عن غيابه عن القصر الرئاسي منذ مدة وعدم ظهوره على شاشة التلفزيون الرسمي السوري منذ 12 يوماً وثانيها رفع صور لماهر الاسد في طرطوس مزيّلة بعبارة “معكم نكمل الطريق…حماكم الله”. وعطفاً، اشارت المعلومات الى رصد حركة انسحابات لـ”حزب الله” من مواقعه في العمق السوري في اتجاه مناطق الزبداني والقلمون وعودة بعض مقاتليه الى لبنان.

المصدر: المركزية