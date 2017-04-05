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روسيا تعترف بمسؤولية نظام الأسد عن مجزرة كيمياوي إدلب
وزارة الدفاع الروسية: طيران النظام استهدف ورشة لصناعة معدات ومقذوفات عسكرية
اعترفت روسيا بمسؤولية النظام السوري عن مجزرة الكيمياوي في خان شيخون بريف إدلب، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن طيران النظام استهدف ورشاً لإنتاج مقذوفات محملة بالكيماويات في الضواحي الشرقية لخان شيخون.
الجنرال إيجور كوناشينكوف أضاف أنه وفقاً لنظم رصد المجال الجوي فإن غارة جوية استهدفت منشأة كبيرة لتخزين الذخائر تابعة للإرهابيين، حسب تعبيره إضافة إلى معدات عسكرية ومنشأة تضم ورشاً لإنتاج مقذوفات محشوة بمواد سامة، حسبما ذكر الجنرال الروسي.
المسؤول الروسي أوضح أن بلاده سلمت كافة المعلومات حول الحادث إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، واصفاً المعلومات بالصادقة وغير المنحازة.
المعارضة: بيان روسيا حول المجزرة "كذبة"
رفض قيادي في المعارضة السورية بياناً أصدرته روسيا، الأربعاء، قالت فيه إن الغاز السام الذي قتل العشرات شمال غربي سوريا تسرب من مستودع للأسلحة الكيمياوية تملكه المعارضة، بعد أن أصابته ضربات جوية نفذتها قوات النظام السوري.
وقال حسن حاج علي، القيادي في جيش إدلب الحر، إن المدنيين الموجودين كلهم يعرفون أن المنطقة لا يوجد فيها مقرات عسكرية ولا "أماكن تصنيع" تابعة للمعارضة.
كما أضاف لرويترز من شمال غربي سوريا "الكل شاهد الطيارة وهي تقصف بالغاز ونوع الطيارة".
وتابع: "المعارضة بمختلف فصائلها غير قادرة على صناعة هذه المواد." ووصف البيان الروسي بأنه "كذبة".
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