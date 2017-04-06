انفجارات متتالية بمواقع لحزب الله في سوريا

أرشيفية لتشييع أحد قتلى حزب الله في القلمون

سمعت انفجارات متتالية في مواقع عسكرية لميليشيات حزب الله اللبناني، في جرود بلدة المعرة بمنطقة القلمون بريف دمشق، في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية".

وأشارت المصادر إلى "غارات مجهولة" استهدفت مجموعة من مسلحي حزب الله وقوات الحكومة السورية، داخل الكتيبة المهجورة بريف درعا جنوبي سوريا.

المصدر: سكاي نيوز