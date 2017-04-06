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انفجارات متتالية بمواقع لحزب الله في سوريا
آخر تحديث: منذ 8 ساعة 20 دقيقة
المصدر: سكاي نيوزالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
سمعت انفجارات متتالية في مواقع عسكرية لميليشيات حزب الله اللبناني، في جرود بلدة المعرة بمنطقة القلمون بريف دمشق، في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية".
وأشارت المصادر إلى "غارات مجهولة" استهدفت مجموعة من مسلحي حزب الله وقوات الحكومة السورية، داخل الكتيبة المهجورة بريف درعا جنوبي سوريا.
المصدر: سكاي نيوز
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