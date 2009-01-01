- بعد "المساءلة.. "أصحاب الملايين" والرشاوى إلى القضاء؟!
- ماذا يجري ضمن عائلة فتفت في سير الضنية؟
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- الكعوب العالية تنشط الحياة الجنسية للنساء
- إدمان الجنس
- السائل المنوي ، هل هو نهاية المطاف ، وما أثره على قوة المرأة
- هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!
- إيرانية تتحدى "قيم الثورة" برقصة مثيرة وسط طهران
- DNA - توماهوك على سوريا
- ماذا تعرف عن صواريخ توماهوك؟
- عندما يخيّم ″الشبح″ على مجلس النواب!
- طرابلس: ما هي أسباب عودة ظواهر الفلتان والفوضى؟
- بين محطة تكرير انفه ومحطة هواتشيكن
- القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء
- ترمب بحث ضربة "قطع الرأس" على قصر الأسد الرئاسي
- العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط
- الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
- اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج
- ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية
- الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
- تغير علاقة المتزوجين بالأصدقاء خيار أم ضرورة
- الحريري: منفتحون على النسبية وعلى المختلط
هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
مستوعبات مريبة بدت في صورة لقاعدة "الشعيرات" الجوية السورية بعد تدميرها بالصواريخ
ظهرت مستوعبات شبيهة جداً بالمستخدمة في حفظ أسلحة الدمار الشامل، ومنها الكيمياوي، في صور نشرتها مواقع إعلامية روسية لما أحدثه القصف الأميركي "التوماهوكي" على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في سوريا فجر أمس الجمعة ودمرت معظمها، بحيث ظهر في الصور كأنه تحول إلى أطلال بائدة.
واحدة من الصور كانت مميزة فعلا، ونشرتها وكالة "سبوتينك" للأنباء الروسية في موقعها الإخباري، كما في حسابها "التويتري" واسمه @sputnikint في الموقع التواصلي، كما نشرها موقع Rusvesna الإعلامي الروسي، إضافة إلى ظهورها في الروسي E-news.su أيضا، وجميعها زارتها "العربية.نت" واطلعت فيها على الصورة منشورة، بعد أن قرأت اليوم بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبر المقارنة بينها وبين صورة لمستوعبات أسلحة دمار شامل روسية، ظهرت في تسعينات القرن الماضي.
وفي تغريدته قارن فريق متابعة الصراعات الروسي بين الصورتين ووجد الشبه كبيرا
فريق روسي، معروف باسم Conflict Intelligence Team قام بمقارنة المستوعبات التي ظهرت عند مدخل مخبأ اسمنتي حصين للطائرات الحربية السورية في القاعدة بعد تدميرها، وقارنها مع صور في أرشيفه لمستوعبات كيمياوية روسية، ووجدها شبيهة بها تماما، وفقا لما نراه في صورة أدناه لتغريدة الفريق بحسابه "التويتري" وهو باسم @citeam en والحرفان الأخيران هما للإشارة إلى أن الحساب بالإنجليزية. أما @citeam.ru فهو باللغة الروسية، وفيه مقارنة للصورتين أيضا.
إلا إذا كانت البراميل التي يقتل بها شعبه
ومع أن للفريق اسما بالإنجليزية، إلا أن موقعه بالروسية فقط، ولكن يمكن التعرف عليه قليلا عبر زيارة حسابه في "فيسبوك" حيث يشرح أن عمله ليس ربحيا ويتابع مجريات التدخل الروسي في سوريا وغيرها، عبر الاطلاع على صور من الأقمار الاصطناعية وسواها عما يجري في مكان التدخل العسكري.
ومن الصور، تلك التي ظهرت في القاعدة العسكرية الجوية السورية بعد أن أتى 59 صاروخا أميركيا من طراز توماهوك عليها، وجعلها خرابا، وهي مستوعبات شبيهة جدا بالمخصصة لحفظ ونقل المعروف بأحرف WMD اختصارا لأسماء أسلحة الدمار الشامل، أي البيولوجية والكيمياوية والنووية والإشعاعية، وأدناه صورة أخرى تنشرها "العربية.نت" أيضا، للمستوعبات الروسية، مع ثانية أوضح للسورية، حيث لا يبدو الفرق كبيرا. إلا إذا كانت من البراميل التي يمعن النظام يوميا في إلقائها جوا على السوريين.
المقارنة في الصورتين الكاملتين أوضح خصوصا بعد تكبير صورة المستوعبات السورية
أكثر من 3000 متابع لحساب الفريق في Facebook عبروا عن إعجابهم بالمقارنة التي قام بها بين الصورتين، علما أن الصورة ليست للمستوعبات كما كانت أثناء القصف عند مدخل الحصن الاسمنتي المسلح، بل يبدو أنه تم إخراجها من حيث كانت في مخابئها المحصنة لنقلها الى مكان آخر عند التقاط الصورة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- الأسترالية لورا بانكس.. مراسلة بدرجة "مشاغبة"
- أستراليا.. توقيع داعش يكشف لغز طعن شاب باكستاني حتى الموت
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- ترمب بحث ضربة "قطع الرأس" على قصر الأسد الرئاسي
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- "دمار شامل" بقاعدة الشعيرات..وطائرات النظام خارج الخدمة
- تفاصيل عن قاعدة الشعيرات بحمص.. "مطار الموت الكيمياوي"
- روسيا تنعى التعاون مع أميركا وتعلق الاتفاق الجوي بسوريا
- الخسائر التي تسببت بها الضربة الأميركية في سوريا
- قصف أميركي بعشرات الصواريخ على مطار قرب حمص
- من بينها ضربات جوية ومناطق آمنة وصواريخ كروز.. إليك خيارات ترامب العسكرية للتعامل مع الأسد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)