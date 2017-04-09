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الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, تقارير بالفيديو

استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب

قُتل 15 مدنياً، بينهم 4 أطفال، في غارة جوية، السبت 8 أبريل/نيسان 2017، على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

ورجَّح المرصد أن تكون الطائرات الروسية التي تقاتل دعماً للنظام السوري، قد شنَّت الغارة على قرية أورم الجوز في الريف الجنوبي لإدلب.

 

ووفقا للجزيرة نت فإن طائرة حربية من طرازسوخوي 22 أقلعت من مطار الشعيرات في ريف حمص، وهي أول طائرة تنطلق من المطار بعد قصفه بصواريخ أميركية فجر أمس، بينما أكدت مصادر في الجيش السوري الحر استهداف طائرات النظام مواقع بريف حماة الشمالي بصواريخ محمّلة بمادة النابالم الحارق المحرمة ضد المدنيين.

 

ونشر الناشط الإعلامي هادي العبد الله فيديو قال إنها للأماكن التي تعرضت للقصف

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: هافينغتون بوست

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