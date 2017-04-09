استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب

قُتل 15 مدنياً، بينهم 4 أطفال، في غارة جوية، السبت 8 أبريل/نيسان 2017، على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجَّح المرصد أن تكون الطائرات الروسية التي تقاتل دعماً للنظام السوري، قد شنَّت الغارة على قرية أورم الجوز في الريف الجنوبي لإدلب.

ووفقا للجزيرة نت فإن طائرة حربية من طرازسوخوي 22 أقلعت من مطار الشعيرات في ريف حمص، وهي أول طائرة تنطلق من المطار بعد قصفه بصواريخ أميركية فجر أمس، بينما أكدت مصادر في الجيش السوري الحر استهداف طائرات النظام مواقع بريف حماة الشمالي بصواريخ محمّلة بمادة النابالم الحارق المحرمة ضد المدنيين.

ونشر الناشط الإعلامي هادي العبد الله فيديو قال إنها للأماكن التي تعرضت للقصف

المصدر: هافينغتون بوست