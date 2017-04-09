- حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- لبنان بعد الضربة الأميركية على سوريا: صمت سياسي وترقب لردة الفعل الإيرانية
- «الزعيم» للمرة الأولى «جميل»
- 3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد
- أسبوع الحسم.. مجلس الوزراء غداً لإقرار قانون الانتخاب أو تحديد مدة التأجيل
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
- ميقاتي مهنئاً نقيب المهندسين المنتخب: الديمقراطية بخير
- بعد "المساءلة.. "أصحاب الملايين" والرشاوى إلى القضاء؟!
- ماذا يجري ضمن عائلة فتفت في سير الضنية؟
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- الكعوب العالية تنشط الحياة الجنسية للنساء
- إدمان الجنس
- السائل المنوي ، هل هو نهاية المطاف ، وما أثره على قوة المرأة
- هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!
- إيرانية تتحدى "قيم الثورة" برقصة مثيرة وسط طهران
- DNA - توماهوك على سوريا
- ماذا تعرف عن صواريخ توماهوك؟
- عندما يخيّم ″الشبح″ على مجلس النواب!
- طرابلس: ما هي أسباب عودة ظواهر الفلتان والفوضى؟
- بين محطة تكرير انفه ومحطة هواتشيكن
- القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء
- ترمب بحث ضربة "قطع الرأس" على قصر الأسد الرئاسي
هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
لم تمض ساعات على الضربة الأمريكية للنظام السوري بعد استهداف بلدة خان شيخون بريف إدلب بالغازات السامة، حتى بادرت روسيا والنظام السوري إلى الرد على الرسالة الأمريكية بالفعل وليس بالقول.
هذا ما دلل عليه حدثان اثنان، قرأهما مراقبون وناشطون سوريون على أنهما رد سريع على الضربة الأمريكية، الأول بإعادة استخدام قاعدة الشعيرات الجوية بعد ساعات من استهدافها، حسب ما تحدثت به وسائل إعلام سورية وروسية وإيرانية.
أما الحدث الثاني، فهو تصعيد النظام السوري استهداف مناطق سيطرة المعارضة وبأسلحة محرمة دولية وتحديدا النابالم والفسفور وغاز الكلور، بحسب ما وثقه ناشطون في كل من ريفي إدلب وحماة بل وفي العاصمة دمشق أيضا.
رد بالفسفور والنابالم
ناشطون وإعلاميون سوريون بثوا السبت تسجيلا مصورا قالوا إنه يظهر آثار قصف شنته طائرات روسية على بلدة معرتحرمة في ريف إدلب الجنوبي بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دوليا.
ويظهر التسجيل اشتعال مقذوفات نارية بين الأحياء السكنية في البلدة، وتنبعث منها أعمدة كثيفة من الدخان فيما تسمع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.
الناشط والصحفي السوري أبو الهدى الحمصي أكد لـ"عربي21" أن الطائرات الروسية هي من شنت هذه الغارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وذلك بعد ليلة واحد من قصف مماثل نفذته وطال بلدة اللطامنة بريف حماة ولكن بقنابل الفسفور، حسب قوله.
أما في دمشق، فتحدثت وسائل إعلام وصفحات تابعة للمعارضة السورية عن استهداف قوات النظام مواقع المعارضة المسلحة في حي القابون بصواريخ تحمل غاز الكلور ما تسبب بحالات اختناق في صفوف المقاتلين.
المسموح والممنوع
ويرى الحمصي أن القصف الروسي بالنابالم والفسفور المحرمين دوليا على اللطامنة بريف حماة ومعرتحرمة بريف إدلب الجنوبي "ربما يكون رسالة روسية إلى الولايات المتحدة بأننا مستمرون بدعم الأسد، خاصة أن القصف على هاتين المنطقتين تم بطائرات روسية".
ويضيف الحمصي: "هنا السؤال نوجهه كسوريين إلى الولايات المتحدة، هل مسموح لبشار الأسد وبوتين بأن يقتلوا الشعب السوري بالبراميل المتفجرة والقنابل الحارقة وممنوع عليهم قتلهم بالسلاح الكيميائي؟".
وعن توقعاته بتكرار استخدام النظام للسلاح الكيماوي، يقول الحمصي: "هم استخدموا السلاح المحرم دوليا بالأمس (الجمعة) على اللطامنة واليوم (السبت) على معرتحرمة، أما الأسلحة الكيماوية فربما يتم استخدامها مرة أخرى".
ويتابع: "الضربة الأمريكية كانت محدودة وغير مؤثرة لا على نظام بشار الأسد ولا على روسيا، ولو كان الأمريكيون جادون بهذا الأمر لمنعوا تحليق طيران النظام أو لقصفوا جميع مطاراته العسكرية مثل الضمير وحماة العسكري"، متسائلا: "لماذا تم التركيز فقط على مطار واحد، بينما بقية المطارات تعج بالطائرات التي تقصف المدن والبلدات السورية؟".
رسالة تحد
وكان النظام السوري أعاد استخدام قاعدة الشعيرات التي استهدفتها الولايات المتحدة فجر الجمعة، حيث أقلعت طائرات تابعة للنظام مجددا من القاعدة وشنت غارات على مناطق في ريف إدلب، في رسالة فسرها ناشطون سوريون على أنها رسالة تحد للولايات للمتحدة الأمريكية.
وبثت قناة "العالم" الإيرانية تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر إقلاع أول طائرة مقاتلة تابعة للنظام بعد ساعات من القصف الأمريكي، فيما نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن مراسلها في مطار الشعيرات أنه شهد إقلاع طائرة منه وعودتها إليه وعمليات فحص تقني وإعادة تزود بالوقود.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- ميقاتي مهنئاً نقيب المهندسين المنتخب: الديمقراطية بخير
- أسبوع الحسم.. مجلس الوزراء غداً لإقرار قانون الانتخاب أو تحديد مدة التأجيل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- ترمب بحث ضربة "قطع الرأس" على قصر الأسد الرئاسي
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- "دمار شامل" بقاعدة الشعيرات..وطائرات النظام خارج الخدمة
- تفاصيل عن قاعدة الشعيرات بحمص.. "مطار الموت الكيمياوي"
- روسيا تنعى التعاون مع أميركا وتعلق الاتفاق الجوي بسوريا
- الخسائر التي تسببت بها الضربة الأميركية في سوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)