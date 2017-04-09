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مصر..15 قتيلا بانفجار قرب كنيسة في طنطا شمال القاهرة

آخر تحديث: منذ 12 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 134
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سقط 15 قتيلاً على الأقل وأصيب العشرات، بانفجار قرب كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا شمال القاهرة، قبل ظهر الأحد.

 

ومن المتوقع أن يرتفع عدد قتلى انفجار كنيسة طنطا، لتزامنه مع أحد الشعانين، وهي مناسبة دينية يكون فيها المكان مكتظاً.

 

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن عدة انفجارات متتالية وقعت في كنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك بطنطا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنطقة للبحث عن قنابل أخرى محتملة، ولتمشيط المكان بحثاًُ عن الجناة.

 

وأضاف أن الانفجارات وقعت إثر زرع عبوات ناسفة بالقرب من الكنيسة لاستهداف المسيحيين خلال توافدهم لصلاة الأحد، والاحتفال بعيد السعف (الشعانين)، فيما تم استدعاء قوات المفرقعات لتفكيك أي عبوات أخرى قد تكون موجودة في المكان.

 

وعززت أجهزة الأمن من قواتها حول الكنيسة والكنائس الأخرى، كما وجهت بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية للتعامل الفوري ومواجهة أي أعمال شغب حول الكنائس.

 

إلى ذلك، قال الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ بطنطا، إن المستشفى تسلم 6 حالات وفاة، ولم يتم حصر أعداد الضحايا حتى الآن.

 

بدوره، قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن العدد الفعلي للضحايا لم يتم حصره حتى الآن مؤكداً أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

 

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه انتقل لموقع الحادث فور علمه بوقوع الانفجار وأشرف على نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنشاوى والمستشفى الجامعي، مؤكدا أن الأهالي توافدوا على المستشفيات للتبرع بالدم كما توافدوا على الكنيسة للمساعدة في نقل المصابين.

المصدر: العربية نت

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