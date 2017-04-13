- ميقاتي: ما قام به عون حق دستوري والمطلوب قانون جديد يعتمد النسبية
- «تأديب» الأسد حين يقود إلى «تأديب» بوتين والإيرانيين
- وزارة الخارجية الأمريكية: على حزب الله الخروج من سوريا حالا
- أنريكي: سنكرر «الريمونتادا»
- حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017
- DNA - ترامب: الأسد حيوان
- أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
- على لبنان تمرير قانون يمنع زواج الأطفال
- الرئيس اللبناني يعلن تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد
- روسيا تُسقط مشروعا غربيا للتحقيق في هجوم خان شيخون
- المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
- تحذير صيني لكوريا الشمالية: ترامب رجل يفي بوعوده
- بالفيديو..ترامب لبشار الأسد: أنت شخص شرير وحيوان!
- ميقاتي: أوقفوا الشحن المذهبي والطائفي
- صندوق بريد عين الحلوة يُفتح مجددا.. سقوط التسوية ليلا!
- سمير فرنجية.. الحوار الأخير
- كورنيش الميناء.. يتفقد الى الانتظام والامن
- بالفيديو..طالبات شيشانيات يُثرن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
- وادي الملوك... رحلة في عالم الأساطير المصرية القديمة
- تيلرسون في موسكو: تبادل خداع النفس
- ما بين عُذرية المرأة وعُذرية الرجل
- اشتريا دبابة من "إيباي" فعثرا بداخلها على كنز
- نعم التدخين يقتل.. كذلك الفضلات فلا تجرِّب فعل ذلك
- حيوانات منوية مزوَّدة بمحركات ووظيفتها أهم من التكاثر.. علماء يطوِّرونها لإنقاذ حياة النساء
- مصري يجامل صديقه ويقدم له شقيقته.. وما يحدث أخطر من ذلك بكثير!
وزارة الخارجية الأمريكية: على حزب الله الخروج من سوريا حالا
علق القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، التي تحدث فيها عن نهاية عهد آل الأسد، وإن كان يؤشر في كلامه لاستراتيجية جديدة.
وقال توتر في رد على سؤال مراسل وكالة أسوشيتد برس: "انظر، لا مصلحة لنا في أن يبقى الأسد في سوريا على المدى البعيد، وأعتقد أن العالم يقف معنا، وفي ضوء هجوم الأسبوع الماضي البربري، الذي استخدم فيه السلاح الكيماوي على محافظة إدلب، فإنه تم تأكيد الحقيقة أمام الناس كلهم بأن هذا الرئيس فقد الشرعية، وقتل ولا يزال يقتل المئات من أبناء شعبه".
وأضاف تونر، بحسب ما ترجمته "عربي21"، أن "تيلرسون وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية كانوا واضحين بأن هناك أمرين يتم التركيز عليهما: الأول، وهو بلا شك هزيمة تنظيم الدولة، الأمر الذي تم التركيز عليه في الاجتماع الوزاري قبل عدة أسابيع، ولا يزال محل تركيز الإدارة الأهم".
واعترف المتحدث بأهمية التحرك نحو الحل السياسي، وتخفيف التصعيد في سوريا، قائلا: "ليس لدي ما أقدمه في مجال الاستراتيجيات التي لا تزال قيد المناقشة".
وأجاب تونر عندما سئل تونر عن السبب الذي دفع وزير الخارجية للحديث عن نهاية حكم الأسد طالما لا توجد استراتيجية، قائلا: "أعتقد أنه كان يتحدث حول حقيقة أن الأسد هو زعيم في نظر نفسه وليس أمام شعبه السوري، وأن أفعاله الأخيرة تؤكد حقيقة أنه لا يستطيع حكم سوريا وعليه الرحيل".
وأكد المتحدث أن الإدارة الأمريكية قامت بهجوم محدد، وعلق قائلا إن "هذا يرسل رسالة واضحة بأننا مستعدون، وأننا سنتصرف بطريقة بناءة".
وقال تونر تعليقا على عن موقف تيلرسون في زيارته لموسكو، وإن كان موضوع مستقبل الأسد محل بحث مع المسؤولين الروس، بأن وزير الخارجية لن يبحث هذا الأمر، مع أنه سيناقش وضع الأسد في ظل التحركات العسكرية التي تم اتخاذها.
وأكد المتحدث أن تيلرسون ذهب إلى موسكو يحمل رسالة واضحة عن موقف روسيا، وإن كانت ستواصل دعم نظام وحشي، وتحدث عن أثر الضربة العسكرية على مسار محادثات جنيف، وأكد أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في واشنطن، وأن أحداث الأسبوع الماضي ستترك أثرها في أهمية إنعاش المحادثات.
ونفى تونر فكرة غياب البيان القوي في اجتماع مجموعة الدول السبع، وأكد أن البيان جاء قويا فيما يتعلق بشجب الهجمات الكيماوية، ولم يجب عن فشل المبادرة التي طرحها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وقال إن روسيا تقف في المربع الخطأ؛ لأنها تدعم نظاما متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأجاب المتحدث ردا على سؤال حول إمكانية التعاون الأمريكي الروسي في مكافحة تنظيم الدولة، قائلا إن تصريحات الإدارة رحبت بالتعاون، لكن الروس متحالفون حتى الآن مع الاسد والإيرانيين وحزب الله، مشيرا إلى تساؤل وزير الخارجية عما يحققه هذا التحالف للمصالح الروسية، وقال إن السؤال يتعلق فيما إن كانت روسيا راغبة بالتعاون وبطريقة بناءة لحل الأزمة السورية مع الولايات المتحدة وبقية الدول، وهو سؤال سيكون حاضرا في لقاءات تيلرسون مع المسؤولين الروس.
وقال تونر: "لا أستبعد إمكانية التعاون مع الروس فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وكل ما شاهدناه حتى الآن هو جهود مثيرة للإحباط ولأسباب عدة، منها أن الروس راغبون بدعم نظام الأسد أكثر من قيامهم بحملات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة".
وقال المتحدث ردا على سؤال عن بيان حزب الله الداعم للنظام السوري بعد الضربة الأمريكية لقاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص، إن الولايات المتحدة تتعامل مع تهديدات حزب الله بجدية، وأضاف أنه جماعة إرهابية أجنبية أدت دورا في مساعدة النظام السوري لمواصلة وحشيته ضد شعبه، بالإضافة إلى إثارة المشكلات في لبنان.
وقال تونر: "ندعو حزب الله للانسحاب حالا من سوريا، فباستمراره العمل والقيام بعمليات عسكرية في سوريا لدعم النظام فإنه يقوم بانتهاك التزاماته لإعلان بعبدا وابتعاد لبنان عن النزاع السوري، ولهذا ننظر لدور حزب الله في سوريا على أنه غير بناء، وكما قلت فنحن نتعامل مع التهديدات من هذه الجماعة الإرهابية بشكل جدي".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- وزارة الخارجية الأمريكية: على حزب الله الخروج من سوريا حالا
- أميركا: حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية
- غاضبون من الدولة.. مسيحيو مصر يشكون إهمال الحكومة ويحفرون القبور بعد تفجيري أحد السعف
- "دايلي بيست" يكشف "يأس" الأسد قبل الكيماوي: توقّعوا الأسوأ في سوريا
- لماذا لا تستقبل دول الخليج العربي لاجئين؟
- السيسي: إعلان الطوارئ بمصر وإنشاء مجلس لمكافحة الإرهاب
- مقتل 44 وإصابة 126 في تفجيري أحد السعف بمصر
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)