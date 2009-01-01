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علماء بريطانيون: عينات من الهجوم في سوريا أثبتت وجود غاز السارين
آخر تحديث: منذ 3 دقيقةالكاتب:
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أمستردام (رويترز) - قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.
وقال الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين."
وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم الرابع من أبريل نيسان هي السارين.
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