إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من عربات بعيدة في موقع قيل إنه تعرض لهجوم انتحاري على مشارف حلب في سوريا يوم السبت. صورة ثابتة من خلال تلفزيون رويترز من لقطات أذيعت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.(صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى جراء تفجير استهدف حافلات خارج حلب يوم السبت ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل.

وقال عمال إنقاذ بالدفاع المدني السوري إنهم نقلوا مئة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي أصاب حافلات تقل سكانا شيعة أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة إلى منطقة خاضعة للحكومة في إطار اتفاق إجلاء بين الطرفين المتحاربين.

وأعلن المرصد ومقره بريطانيا العدد الجديد للقتلى في وقت مبكر من صباح يوم الأحد وقال إن من المتوقع أن يرتفع العدد.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)