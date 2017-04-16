المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل

سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من عربات بعيدة في موقع قيل إنه تعرض لهجوم انتحاري على مشارف حلب في سوريا يوم السبت. صورة ثابتة من خلال تلفزيون رويترز من لقطات أذيعت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.(صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى جراء تفجير استهدف حافلات خارج حلب يوم السبت ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل.

وقال عمال إنقاذ بالدفاع المدني السوري إنهم نقلوا مئة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي أصاب حافلات تقل سكانا شيعة أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة إلى منطقة خاضعة للحكومة في إطار اتفاق إجلاء بين الطرفين المتحاربين.

وأعلن المرصد ومقره بريطانيا العدد الجديد للقتلى في وقت مبكر من صباح يوم الأحد وقال إن من المتوقع أن يرتفع العدد.