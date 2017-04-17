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أردوغان يهنئ زعماء "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" بالفوز في الاستفتاء
جاء ذلك عبر اتصالات هاتفية مع زعماء الأحزاب الثلاثة، حسب ما أفادت مصادر في الرئاسة التركية.
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤساء أحزاب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم و"الحركة القومية" دولت بهجه لي، و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي، عقب فوزهم في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد على تعديلات دستورية.
جاء ذلك عبر اتصالات هاتفية مع زعماء الأحزاب الثلاثة، حسب ما أفادت مصادر في الرئاسة التركية.
كما ذكرت المصادر أن أردوغان أعرب عن شكره للشعب لتعبيره عن إرادته عبر صناديق الاقتراع.
وتمنى أردوغان أن تكون نتيجة الاستفتاء "خيرًا على الشعب والبلاد".
كما أشارت المصادر إلى أن أردوغان تلقى رسائل تهنئة من العديد من زعماء العالم إثر الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي.
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