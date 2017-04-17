إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | ترمب يتصل بأردوغان مهنئاً.. ويتوعد بمحاسبة الأسد
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

ترمب يتصل بأردوغان مهنئاً.. ويتوعد بمحاسبة الأسد

الرئيسان بحثا سبل مكافحة الإرهاب والحملة ضد داعش

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتهنئته بنتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد في تركيا، بغية توسيع صلاحيات الرئيس الدستورية.

 

وشدد ترمب خلال حديثه على ضرورة محاسبة رئيس النظام السوري بشار الأسد على الهجوم الكيمياوي، الذي نفذته قواته في الرابع من أبريل/نيسان في خان شيخون بريف إدلب، وأوقع العشرات من القتلى.

 

كما شكر ترمب أردوغان على الموقف التركي الداعم للضربات الأميركية التي استهدفت الأسبوع الماضي مطار الشعيرات السوري قرب حمص بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيانه.

 

إلى ذلك، تم استعراض سبل مكافحة الإرهاب، والحملة ضد داعش.

 

موقف أوروبي حذر

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قابل نتائج الاستفتاء التي تنقل النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي بتساؤلات عدة، تحجب قلقاً حقيقياً من احتمال اتساع الهوة في صلب المجتمع التركي نفسه وبين الاتحاد ككل وبين تركيا المرشحة رسمياً للعضوية الأوروبية.

 

وتحفظ المسؤولون في الاتحاد، الاثنين، عن المبادرة بتهنئة أردوغان الذي فاز الأحد عبر الاستفتاء بأدوات تقوية سلطاته التنفيذية على حساب البرلمان والقضاء في البلاد. وأخذت المفوضية علما بنتائج الاستفتاء في انتظار التحليل الذي ستتولاه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وهيئة المراقبين للمسار الانتخابي.

 

المصدر: العربية نت

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)