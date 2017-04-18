بالفيديو.. العاهل الأردني في تدريب بالذخيرة الحية

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شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في تدريب عسكري بالذخيرة الحية مؤخرا، بحسب ما نشرت صفحة الديوان الملكي الأردني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو العاهل الأردني، وهو يترجل من عربة حاملة للجنود، ويقود مجموعة من المقاتلين خلال اقتحام أحد النقاط، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وعقب التدريب جلس الملك عبدالله مع عناصر الجيش الأردني المشاركة في التدريب العسكري.

المصدر: سكاي نيوز