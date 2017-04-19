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التلفزيون السوري والمرصد: استئناف عمليات إجلاء بعد أيام من تفجير انتحاري
بيروت (رويترز) - ذكر التلفزيون السوري ووحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات الإجلاء من أربع مناطق محاصرة في سوريا استؤنفت يوم الأربعاء وذلك بعد أيام من تفجير انتحاري أودى بحياة العشرات في قافلة كانت جزءا من نفس اتفاق الإجلاء المتبادل.
وقال الإعلام الحربي إن نحو 45 حافلة تقل ثلاثة آلاف شخص غادرت قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة قرب إدلب واتجهت نحو حلب التي تسيطر عليها الحكومة في حين غادرت 11 حافلة مدينة الزبداني التي يحاصرها الجيش.
ويوم السبت ذكر المرصد أن تفجيرا استهدف قافلة حافلات تقل أشخاصا جرى إجلاؤهم من الفوعة وكفريا أدى إلى مقتل 126 شخصا بينهم أكثر من 60 طفلا.
وينص الاتفاق على أن يتوجه المدنيون والمقاتلون الموالون للحكومة من القريتين الشيعيتين بالحافلات إلى حلب على أن يعبر مقاتلو المعارضة وأسرهم من الزبداني ومضايا قرب دمشق إلى أراض تسيطر عليها جماعات المعارضة بعد أن توجهوا في البداية إلى حلب.
وقال الإعلام الحربي إن الحافلات الثلاث حملت يوم الأربعاء أيضا مصابين في هجوم القافلة يوم السبت وكذلك رفات القتلى.
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