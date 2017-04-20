- بـ 13 دولارا في الساعة.. طالبات اليابان فريسة سهلة
- قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
- هل يتحول الصراع الماروني ـ الشيعي الى حرب صلاحيات؟
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- إقتراح مجنون لقانون إنتخابي عاقل
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- المحركات الإنتخابية شبه مُعطَّلة... وبعــبدا تؤكد: عون ليس مع «الستين»
- النسبية تتقدّم «ثنائياً»... وتضييع الوقت مستمر!
- بري: على الحكومة عقد اجتماعات متتالية لإعداد قانون انتخاب قبل 15 أيار
- عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ «البطاقة الحمراء»
- قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون
- «توماهوك» استهدفت سوريا لتفهم إيران
- إيران تغلق خدمة «التيلغرام»
- لعبة التبكير والتأخير في الانتخابات النيابية
- اتفقوا أو اعتزلوا!
- القوات «طالبين القرب» من آل فتوش؟
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2017
- مبادرة لعون... وإلَّا التمديد و«الستِّين»
- لقاء سيدة النجاة: «طرد» المجنَّسين... وتقسيم قضاء زحلة!
- كيف سيواجه لبنان أزمة مثلَّثة الأَضلاع؟
- بدون تعليق
- خروج ميليشيات إيران شرط لازم لخروج الأسد
- رونالدو المئوي «فوق القمر»
- «أوجيه» تسيّل استثماراتها: تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
كشفت صور جديدة لحظات درامية أثناء تفجير دموي ضرب سوريا مؤخراً، حيث أسرع مصور وناشط سوري تصادف وجوده لحظة الانفجار، للمساعدة في إنقاذ الضحايا، وبالفعل استطاع أن يحمل طفلاً مصاباً بجروح بليغة إلى أقرب سيارة إسعاف، ولكنه سرعان ما انهار على الأرض باكياً عندما وجد أمامه جثة محترقة لصبي صغير في موقع الهجوم.
وكان المصور عبد القادر حباك منهمكاً في التقاط الصور عندما ضربت سيارة مفخخة يقودها انتحاري حافلات مدنيين قرب حلب السبت الماضي، والانفجار هو الأعنف الذي يضرب سوريا خلال عام، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وتغلب حباك على هول الصدمة، وبدلاً من الاستغراق في ميكانيكا صارمة بليدة لالتقاط الصور، جرى بأقصى سرعة للمساعدة في إنقاذ الضحايا، مثل باقي المصورين، الذين تصادف وجودهم في الموقع لتغطية عمليات إخلاء المدنيين المحاصرين.
الصور الصادمة التي التقطها مصور آخر، محمد الراغب، بدا فيها حباك ينتحب ساقطا على ركبتيه بالقرب من جثة صبي صغير، وأخرى ينطلق فيها بأقصى سرعة حاملاً صبياً صغيراً تتردد أنفاسه في صدره لإسعافه.
يحمل طفلا ويهرول نحو أقرب سيارة الإسعاف
ولقي 128 شخصاً مصرعهم في الانفجار الذي نفذه انتحاري مستهدفاً حافلات لمدنيين يغادرون قرى تحاصرها المعارضة المسلحة، وفقاً لاتفاقية إجلاء تشمل إخلاء مدنيين من 4 بلدات محاصرة بواسطة النظام السوري والمعارضة.
وفي وقت سابق، اتفق النظام السوري والمعارضة على إخلاء المدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من المعارضة في محافظة إدلب، وكذلك من مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من جانب قوات النظام في ريف دمشق.
وقال حباك في تصريحات لشبكة CNN إن العديد من الأطفال كان يمكن سماع أصواتهم عقب الانفجار، وهم "ينتحبون ويحتضرون".
وأضاف: "الطفل الذي حملته كان حيا وينظر إلي، عمره لا يتجاوز 7 سنوات، واستطعت أن أصل به إلى سيارة إسعاف قريبة ولم أعرف مصيره حتى الآن".
وتابع: "لم أتمالك نفسي عندما شاهدت جثة الصبي الصغير ملقاة أمامي، وانهرت باكيا على الأرض".
وقضى في الانفجار 68 طفلا كانوا من بين المدنيين الذي أخلوا من بلدتي كفريا والفوعة اللتين يسيطر عليهما النظام السوري، وتحاصرهما قوات المعارضة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
- التلفزيون السوري والمرصد: استئناف عمليات إجلاء بعد أيام من تفجير انتحاري
- تفاصيل الخطة الأمريكية لسوريا.. 3 مراحل تنتهي بتنحية الأسد
- "رويترز" ترصد تزايد أعداد قتلى الروس بسوريا والتستر عليها
- بالفيديو.. العاهل الأردني في تدريب بالذخيرة الحية
- ترمب يتصل بأردوغان مهنئاً.. ويتوعد بمحاسبة الأسد
- ورطة أسماء الأسد: تدوينة تكلفها الجنسية البريطانية
- تقهقر الميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن
- أردوغان يهنئ زعماء "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" بالفوز في الاستفتاء
- المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)